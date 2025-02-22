«Ми платимо і надалі будемо платити абонентську плату за супутниковий інтернет для України. Не можу собі уявити, щоб хтось міг вирішити розірвати бізнес-контракт на комерційну послугу, стороною якого є Польща», - написав він.

Кшиштоф Гавковський не бачить підстав для розриву бізнес-контракту, стороною якого є Польща.

Польща закупила для України термінали Starlink і платить абонентську плату за супутниковий інтернет.

Загроза відключення Starlink в Україні: що відомо

Раніше агентство Reuters з посиланням на джерела написало, що США розглядають можливість обмежити доступ України до Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.

За інформацією співрозмовників видання, питання доступу України до Starlink порушили під час переговорів між офіційними особами Сполучених штатів та України після того, як президент Володимир Зеленський відмовився від початкової пропозиції міністра фінансів США Скотта Бессента.

Більше по темі США пропонуватимуть Генасамблеї ООН власний проєкт резолюції щодо річниці російської війни США в ООН запропонували свій проєкт резолюції Генасамблеї до третьої річниці російського вторгнення, який суттєво відрізняється від варіанта, підтриманого більш як пів сотнею країн.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував ймовірне відключення Starlink. Він написав, що їх не відключають і водночас Україна має альтернативу.

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«Через новини про Starlink точно не треба казати «пропало все». По-перше - не відключають. По-друге - є альтернативні речі, які на фронті працюють», - зазначив Коваленко.