Американський мільярдер Ілон Маск спростував інформацію агентства Reuters нібито США погрожували Україні відключити систему супутникового зв’язку Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.
Про це Ілон Маск написав на своїй сторінці в Х.
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Маск заперечив відключення Starlink для України
Очільник департаменту ефективності уряду США Ілон Маск звинуватив інформаційне агентство Reuters в брехні.
«Це неправда. Reuters бреше. Вони поступаються лише AP (Associated Propaganda) як застарілі новинні брехуни», - написав він.
This is false.— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2025
Reuters is lying. They are second only to AP (Associated Propaganda) as legacy news liars. https://t.co/UwbDPk7MWj
Reuters: США погрожують вимкнути Starlink
Агентство Reuters з посиланням на джерела писало нібито Сполучені штати розглядають можливість відключити Україну від системи супутникового звʼязку Starlink, якщо Київ не підпише угоду про корисні копалини.
За інформацією співрозмовників видання, питання доступу України до Starlink порушили під час переговорів між американцями та українцями. Сталося це після того, як президент Володимир Зеленський відмовився від початкової пропозиції міністра фінансів США Скотта Бессента.
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На інформацію про можливість підключення системи для України відреагували в Польщі. Віце-прем’єр Кшиштоф Гавковський розповів, що Варшава платить за роботу Starlink, які закупила для України й не бачить підстав для розриву контракту.