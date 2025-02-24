19 лютого 2025 року на українсько-польському кордоні в пункті пропуску “Устилуг – Зосин” розпочався ремонт мосту через річку Західний Буг, що може спричинити значні затримки в русі транспорту. У зв’язку з цим подорожуючим рекомендується заздалегідь планувати маршрути та розглянути альтернативні пункти пропуску для швидшого перетину кордону.

Ремонт мосту через Західний Буг розпочато 19 лютого: можливі затримки на кордоні з Польщею

Через ремонтні роботи на автомобільному мосту через Західний Буг з польського боку ускладнений рух транспорту в обох напрямках. Ремонт триватиме до середини січня 2026 року. У зв’язку з цим громадянам, які планують перетин кордону через цей пункт пропуску “Устилуг – Зосин” рекомендується врахувати можливі затримки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску, щоб уникнути ускладнень під час подорожі.

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Для швидшого перетину кордону з Польщею варто розглянути інші пункти пропуску, такі як “Краківець – Корчова”, “Рава-Руська – Гребенне” або “Шегині – Медика”. Ці пункти мають розвинену інфраструктуру та часто забезпечують швидший перетин кордону. Наразі на кордоні майже немає черг і можна спокійно проїхати, адже святковий ажіотаж на подорожі вже вщух. Перед поїздкою рекомендується перевіряти актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску та можливі черги. Зробити це можна, зокрема, через сервіс “єЧерга“.

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Крім того, варто звернути увагу на послуги “Укрзалізниці”, яка пропонує зручні та швидкі залізничні сполучення між Україною та Польщею. Популярні рейси: поїзд №705/706 Київ – Перемишль і поїзд №715/716 Львів – Перемишль. Ці поїзди забезпечують комфортну подорож і дозволяють уникнути можливих затримок на автомобільних пунктах пропуску.

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Україна планує відкрити 17 нових пунктів пропуску на кордоні

Варто також зазначити, що з 1 січня 2025 року Румунія закрила 30 наземних пунктів пропуску на кордонах з Угорщиною та Болгарією у зв’язку з приєднанням до Шенгенської зони. Проте під час перетину кордону все ще можуть проводитися вибіркові перевірки документів.

Україна ж планує до 2030 року значно розширити свою прикордонну інфраструктуру та логістику. Передбачається оновлення 29 пунктів пропуску та будівництво 17 нових. Зокрема, 20 грудня 2024 року на кордоні України та Польщі відкрився новий автомобільний пункт пропуску “Нижанковичі – Мальховичі”. Тож є надія на покращення транспортного сполучення та зменшення черг на кордонах.

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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що роботи будуть проводитися в тісній співпраці з західними сусідами України. Під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском були досягнуті домовленості щодо сприяння подальшому розвитку прикордонної інфраструктури. Оновлення та розвиток пунктів пропуску також обговорювалися під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно, де були досягнуті конкретні домовленості.

Плануючи подорож, заздалегідь ознайомтеся з актуальною інформацією про стан пунктів пропуску та можливі затримки, а також розгляньте альтернативні маршрути та види транспорту для забезпечення комфортної та швидкої поїздки.