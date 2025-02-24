Кілька європейських лідерів приїхали до столиці України, щоб підтримати країну в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в понеділок - незважаючи на небезпеку і суперечливі мирні переговори, які тривають між Вашингтоном, Києвом і Москвою.
За словами Антона Геращенка, радника міністра внутрішніх справ України, сьогодні в Києві очікується приїзд щонайменше 13 європейських лідерів.
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Ще 24 лідери приєднаються до переговорів віртуально, щоб обговорити гарантії безпеки для України та колективну європейську безпеку.
До Києва вже прибули, зокрема, кілька європейських діячів:
- Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії
- Антоніу Кошта, президент Європейської Ради
- Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Канади
- Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Данії
- Крістен Міхал, прем’єр-міністр Естонії
- Александр Стубб, президент Фінляндії
- Кріструн Мйолл Фростадоттір, прем’єр-міністр Ісландії
- Едгар Рінкевичс, президент Латвії
- Гітанас Науседа, президент Литви
- Гар Стьоре, прем’єр-міністр Норвегії
- Педро Санчес, прем’єр-міністр Іспанії
- Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Швеції
Очікується, що протягом дня прибуде ще більше європейських лідерів.
Інші представники ЄС також приїжджають до США, щоб поговорити з президентом США Дональдом Трампом про продовження американської підтримки України і НАТО після того, як американські чиновники зробили кілька заяв за останні кілька тижнів, що підірвали давні трансатлантичні відносини між США і Європою.
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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п’ятницю зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Трампом сьогодні, а Кейр Стармер з Великої Британії зустрінеться з Білим домом 27 лютого.
The leaders of Finland, Denmark, Iceland, Norway and Sweden have also arrived in Kyiv today.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 24, 2025
Thank you for standing with Ukraine! https://t.co/ZjJWWtADsn pic.twitter.com/06RaWgvNIa