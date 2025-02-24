Кілька європейських лідерів приїхали до столиці України, щоб підтримати країну в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в понеділок - незважаючи на небезпеку і суперечливі мирні переговори, які тривають між Вашингтоном, Києвом і Москвою.

За словами Антона Геращенка, радника міністра внутрішніх справ України, сьогодні в Києві очікується приїзд щонайменше 13 європейських лідерів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Ще 24 лідери приєднаються до переговорів віртуально, щоб обговорити гарантії безпеки для України та колективну європейську безпеку.

Advertisement

До Києва вже прибули, зокрема, кілька європейських діячів:

Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії

Антоніу Кошта, президент Європейської Ради

Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Канади

Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Данії

Крістен Міхал, прем’єр-міністр Естонії

Александр Стубб, президент Фінляндії

Кріструн Мйолл Фростадоттір, прем’єр-міністр Ісландії

Едгар Рінкевичс, президент Латвії

Гітанас Науседа, президент Литви

Гар Стьоре, прем’єр-міністр Норвегії

Педро Санчес, прем’єр-міністр Іспанії

Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Швеції

Очікується, що протягом дня прибуде ще більше європейських лідерів.

Інші представники ЄС також приїжджають до США, щоб поговорити з президентом США Дональдом Трампом про продовження американської підтримки України і НАТО після того, як американські чиновники зробили кілька заяв за останні кілька тижнів, що підірвали давні трансатлантичні відносини між США і Європою.

Більше по темі Президент Литви запропонував конкретну дату вступу України до ЄС Сьогодні президент Литви Гітанас Науседа під час візиту до Києва запропонував прийняти Україну до Європейського Союзу 1 січня 2030 року.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п’ятницю зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Трампом сьогодні, а Кейр Стармер з Великої Британії зустрінеться з Білим домом 27 лютого.