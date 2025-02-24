Кілька європейських лідерів приїхали до столиці України, щоб підтримати країну в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в понеділок - незважаючи на небезпеку і суперечливі мирні переговори, які тривають між Вашингтоном, Києвом і Москвою.

За словами Антона Геращенка, радника міністра внутрішніх справ України, сьогодні в Києві очікується приїзд щонайменше 13 європейських лідерів.

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Ще 24 лідери приєднаються до переговорів віртуально, щоб обговорити гарантії безпеки для України та колективну європейську безпеку.

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До Києва вже прибули, зокрема, кілька європейських діячів:

  • Урсула фон дер Ляєн, президентка Європейської комісії
  • Антоніу Кошта, президент Європейської Ради
  • Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Канади
  • Метте Фредеріксен, прем’єр-міністр Данії 
  • Крістен Міхал, прем’єр-міністр Естонії
  • Александр Стубб, президент Фінляндії
  • Кріструн Мйолл Фростадоттір, прем’єр-міністр Ісландії
  • Едгар Рінкевичс, президент Латвії
  • Гітанас Науседа, президент Литви
  • Гар Стьоре, прем’єр-міністр Норвегії
  • Педро Санчес, прем’єр-міністр Іспанії
  • Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Швеції

Очікується, що протягом дня прибуде ще більше європейських лідерів.

Інші представники ЄС також приїжджають до США, щоб поговорити з президентом США Дональдом Трампом про продовження американської підтримки України і НАТО після того, як американські чиновники зробили кілька заяв за останні кілька тижнів, що підірвали давні трансатлантичні відносини між США і Європою.

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Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п’ятницю зустрівся з державним секретарем США Марко Рубіо, президент Франції Еммануель Макрон зустрінеться з Трампом сьогодні, а Кейр Стармер з Великої Британії зустрінеться з Білим домом 27 лютого.

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