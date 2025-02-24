Під час свого виступу на саміті «Підтримуй Україну» президент Литви Гітанас Науседа запропонував прийняти Україну до ЄС вже за п’ять років, пише Укрінформ.

Президент Литви зазначив, що наразі настав час лідерства, тож європейці без жодної затримки мають взяти на себе відповідальність за свою безпеку, яка залежить від безпеки України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

«Саме тому давайте прискоримо вступ України до Європейського Союзу. Я пропоную дату – 1 січня 2030 року, а перший кластер переговорів можна відкрити вже протягом кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотним», - сказав Науседа.

Advertisement

Лідери ЄС у Києві на третю річницю повномасштабного вторгнення РФ

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибули до Києва вранці 24 лютого - в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Лідери Заходу приїхали в Україну на третю річницю вторгнення РФ
Більше по темі

Лідери Заходу приїхали в Україну на третю річницю вторгнення РФ

Попри те, що на вихідних Росія здійснила найбільшу в історії атаку дронів на Київ, більше десятка чиновників ЄС прибули сьогодні в Україну, щоб показати підтримку і відсутність страху перед Путіним.

Також прибули лідери країн Балтії, Європи та Канади, колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

ЄС готує пакет допомоги Україні: що включатиме

За даними ЗМІ, новий пакет допомоги від ЄС включатиме постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ракет, безпілотників та іншого озброєння для посилення українських військових бригад.

Advertisement

Цю ініціативу планують розглянути на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня. 

Ініціатива передбачає внески від країн-членів ЄС та їхніх союзників у грошовій та натуральній формі.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
Більше про ЄС
У березні Україна отримає €3,5 млрд від Європейського Союзу ВАЖЛИВО Європейський Союз
У березні Україна отримає €3,5 млрд від Європейського Союзу
Київ Пост
11г тому
До Києва прибули президентка Єврокомісії та президент Євроради Київ
До Києва прибули президентка Єврокомісії та президент Євроради
Київ Пост
13г тому
ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 млрд євро, - ЗМІ Європа
ЄС готує пакет військової допомоги Україні на 20 млрд євро, - ЗМІ
Київ Пост
2д тому
Знущання неліберальних зрадників Заходу: що може зробити Європа? США
ПОГЛЯД: Знущання неліберальних зрадників Заходу: що може зробити Європа?
Джуліано Феррара
2д тому
Читати далі
Сибіга наголосив на необхідності зміцнення оборони України та Європи ЄС
Сибіга наголосив на необхідності зміцнення оборони України та Європи
Київ Пост
4г тому
Саміт «Підтримуй Україну» без США у Києві 24 лютого - головне Європа
Саміт «Підтримуй Україну» без США у Києві 24 лютого - головне
За матеріалами Укрінформ
5г тому
Лідери Заходу приїхали в Україну на третю річницю вторгнення РФ Європа
Лідери Заходу приїхали в Україну на третю річницю вторгнення РФ
Київ Пост
10г тому
ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії ЄС
ЄС ухвалив 16-й пакет санкцій проти Росії
За матеріалами Укрінформ
10г тому
" Попередній На кордоні з Польщею можливі затримки руху в обох напрямках: як краще виїжджати з України?
Далі » Москва завербувала Трампа ще у 80-х, каже колишній керівник казахської спецслужби