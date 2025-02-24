Під час свого виступу на саміті «Підтримуй Україну» президент Литви Гітанас Науседа запропонував прийняти Україну до ЄС вже за п’ять років, пише Укрінформ.

Президент Литви зазначив, що наразі настав час лідерства, тож європейці без жодної затримки мають взяти на себе відповідальність за свою безпеку, яка залежить від безпеки України.

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«Саме тому давайте прискоримо вступ України до Європейського Союзу. Я пропоную дату – 1 січня 2030 року, а перший кластер переговорів можна відкрити вже протягом кількох тижнів. Давайте зробимо шлях України до ЄС невідворотним», - сказав Науседа.

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Лідери ЄС у Києві на третю річницю повномасштабного вторгнення РФ

Президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибули до Києва вранці 24 лютого - в третю річницю повномасштабного вторгнення Росії.

Більше по темі Лідери Заходу приїхали в Україну на третю річницю вторгнення РФ Попри те, що на вихідних Росія здійснила найбільшу в історії атаку дронів на Київ, більше десятка чиновників ЄС прибули сьогодні в Україну, щоб показати підтримку і відсутність страху перед Путіним.

Також прибули лідери країн Балтії, Європи та Канади, колишній премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

ЄС готує пакет допомоги Україні: що включатиме

За даними ЗМІ, новий пакет допомоги від ЄС включатиме постачання артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, високоточних ракет, безпілотників та іншого озброєння для посилення українських військових бригад.

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Цю ініціативу планують розглянути на зустрічі міністрів закордонних справ наступного тижня.

Ініціатива передбачає внески від країн-членів ЄС та їхніх союзників у грошовій та натуральній формі.