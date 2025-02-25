У 2024 році в Україні усиновлено 1270 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомляє міністерство соціальної політики України.

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Усиновлення в Україні: рекордні цифри за 2024 рік

“Це практично дорівнює цифрам до повномасштабного вторгнення, коли було дозволено міждержавне усиновлення, і дітей усиновлювали як українці, так і іноземці”, - зазначається у повідомленні.

Українці минулого року усиновили найбільше дітей за останні п’ять років.

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Статистика за роками:

2024 — 1270 дітей (з них 1268 усиновлено громадянами України, двох дітей іноземцями)

2023 — 927 дітей (з них 926 усиновлено громадянами України, одну дитину іноземцями)

2022 — 752 дитини (з них 643 усиновлено громадянами України, решту іноземцями)

2021 — 1354 дитини (з них 1082 усиновлено громадянами України, решту іноземцями)

2020 — 1239 дітей (з них 992 усиновлено громадянами України, решту іноземцями).

Під час воєнного стану усиновлення іноземцями дозволено лише у випадках, коли усиновлювач є родичем дитини або усиновлювана дитина є братом чи сестрою дитини, яку родина усиновила раніше.

“В Україні в інституційних закладах досі залишаються діти, які потребують родини. Тому розвиток усиновлення є одним з пріоритетів держави так само, як розвиток сімейних форм виховання”, — говорить міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Процедура всиновлення дітей в Україні - що відомо

Міністерство соціальної політики України у 2024 році внесло зміни до процедури усиновлення.

Тепер кандидати в усиновлювачі мають можливість забрати дитину до своєї родини ще до ухвалення судового рішення.

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Також були скасовані обмеження щодо віку, статі та кількості дітей, яких може усиновити людина або сім’я, щоб надати кандидатам доступ до інформації про більшу кількість дітей, які потребують усиновлення.

Проте, серед дітей, усиновлених минулого року, лише 140 (11%) були віком від 11 до 17 років.

Це відображає тенденцію серед потенційних усиновлювачів, адже лише 13% з них, зареєстрованих минулого року, виявили бажання усиновити дитину старше 10 років.

Водночас, 70% дітей, які очікують на усиновлення, належать саме до цієї вікової категорії.