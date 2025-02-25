У понеділок The Moscow Times написала, скільки військових і цивільних з обох сторін війни загинуло з моменту повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року.

Узагальнивши повідомлення з кількох перевірених джерел, видання отримало приблизну цифру – 400 000 загиблих з обох сторін за три роки повномасштабної війни в Україні, під час якої Росія окупувала трохи більше 70 000 квадратних кілометрів території, якщо рахувати з Кримом.

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The Moscow Times зазначає, що ця оцінка, безсумнівно, занижена, в ній немає загиблих іноземців з обох сторін. На боці Росії воювали найманці з щонайменше семи країн, зокрема, з Північної Кореї, Куби і Сербії. Видання цитує Дем’єна Магру, прессекретаря Інтернаціонального легіону ЗСУ, який стверджує, що на боці України воюють добровольці з 55 країн, зокрема, з США, Великої Британії, Польщі, Канади і країн Балтії.

Втрати РФ у війні проти України - що нарахували росіяни

Ретельно вивчивши публічні некрологи і повідомлення про похорони, дослідники Російської служби ВВ/«Медіазони» виявили близько 95 000 російських солдатів, які загинули в Україні, але вважають, що реальна цифра, швидше за все, ближча до 150 000 - 200 000. Така розбіжність пояснюється великою кількістю залишків, які, ймовірно, залишилися на полі бою або були поховані як невідомі.

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ВВС зазначає, що дані по так званих Донецькій і Луганській народних республіках (ДНР і ЛНР) не були опубліковані, але, за оцінками, до кінця вересня 2024 року загинуло понад 20 000 їхніх так званих військовослужбовців.

Експерти, на яких посилається Wall Street Journal, вважають, що кількість поранених під час бойових дій щонайменше вдвічі перевищує кількість загиблих і становить близько 400 000 осіб.

Цифри жертв серед цивільного населення в прикордонних районах Росії, в «ДНР», «ЛНР» та на інших окупованих територіях Москва приховує від громадськості. Уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила в жовтні, що в прикордонних районах Росії загинули 398 цивільних, ще 1 157 дістали поранення.

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Т.зв. речник «ДНР» заявив, що з 2022 року загинули майже 5 000 мешканців, тоді як «ЛНР» востаннє наводила дані про жертви в березні 2023 року, коли вона заявила про 900 загиблих. Дані з моменту анексії Криму в 2014 році відсутні.

Втрати України - що відомо

Київ неохоче оприлюднює дані про втрати, але, використовуючи дані двох українських проєктів – Lostarmour.info та UALosses.org – втрати Збройних сил України становлять близько 70 000 загиблими і понад 100 000 пораненими, що загалом збігається з даними, опублікованими 26 листопада в журналі The Economist.

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, опублікованими 31 січня 2025 року, за три роки з початку повномасштабного вторгнення загинуло майже 13 000 українських цивільних осіб і понад 31 000 дістали поранення.

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Скільки людей гине за кожен квадратний кілометр окупованої РФ території

The Moscow Times робить висновок, за найскромнішими підрахунками, з лютого 2022 року загинули понад 390 000 росіян і українців, близько 800 000 були серйозно поранені та травмовані. Ця цифра може бути і, ймовірно, є більшою.

Навіть із такими цифрами ми бачимо, що захоплення 70 000 квадратних кілометрів території України коштувало загибелі більш ніж 5 загиблих і 12 поранених на квадратний кілометр.

The Moscow Times цитує Івана Ступака, консультанта комітету з питань національної безпеки Верховної Ради України: «Люди ніколи не розглядалися в Росії як цінність, навпаки, вони завжди були «витратним матеріалом», який можна кинути на війну. Принцип «за будь-яку ціну» завжди застосовувався в РФ у буквальному сенсі.

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Кремль знайшов вдалу формулу: «Ось вам нарізані папірці, які називаються грошима, а ви віддаєте нам своє життя». Спочатку це були добровольці, потім мобілізовані, потім ті, хто йшов воювати за гроші.