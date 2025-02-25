Виконувачка обов’язків міського голови Полтави Катерина Ямщикова у своєму Телеграмі повідомила про те, що у місті був демонтований пам’ятник Петру І російському царю Петру І.

«Відповідно до рішення Міністерства культури та інформаційної політики України, пам’ятник Петру І було усунено з публічного простору нашого міста. Цей крок є важливою частиною державної політики деколонізації», – написала вона.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. Advertisement

Ямщикова наголосила, що рішення було ухвалене згідно з чинним законодавством та з дотриманням усіх необхідних процедур.

Фото: Телеграм Катерини Ямщикової

Фото: Телеграм Катерини Ямщикової

«Це не акт вандалізму, а свідома й відповідальна дія громади, яка позбавляється російських імперських маркерів», – додала в.о. мера міста.

Пам’ятник Петру I у Полтаві – що відомо

Пам’ятник Петру I у Полтаві був створений у 1915 році архітектором Амандусом Генріхом Адамсоном.

Advertisement

Кошти на монумент тоді зібрали випускники Петровського Полтавського кадетського корпусу.

Пам’ятник Петру I стояв у головному вестибюлі кадетського корпусу аж до йогорозформування в 1919 році.

У 1950 році пам’ятник Петру I був перенесений до тоді ще нового музею історії Полтавської битви.