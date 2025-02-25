У день, коли Україна відзначала третю річницю варварської, повномасштабної війни, яку Росія розпочала проти неї, США, а точніше адміністрація Трампа, зганьбился перед всім світом і викликали шок.

Президент Дональд Трамп і підлабузники-дилетанти, якими він себе оточив, публічно вдарили в спину Україні та всьому демократичному світу. Але вони також вдарили по іміджу Америки і всьому тому, що вона відстоює.

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В огидному, корисливому акті зради ці зарозумілі іконоборці порвали зі своїми союзниками і стали на бік деспотичної Росії, заклятого ворога демократичного світу і всього, що він декларує.

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У понеділок США проголосували в Генеральній Асамблеї та Раді Безпеки Організації Об’єднаних Націй разом з ворогами свободи проти тих, кого вони довгий час вважали своїми партнерами та захисниками. Лідер вільного світу, яким Америка вже давно бачить себе, відмовився від своєї відповідальності, став перебіжчиком.

Більше по темі Що буде на порядку денному майбутньої зустрічі Трампа і прем’єра Британії Візит Стармера до США відбувається по гарячих слідах візиту президента Франції Емманюеля Макрона, який після переговорів з Трампом у Вашингтоні в понеділок заявив - вірить, що «є шлях вперед».

Джордж Вашингтон, Авраам Лінкольн, Вудро Вільсон, Джон Кеннеді, Рональд Рейган та інші захисники свободи Америки, мабуть, перевертаються у своїх могилах.

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Того ж дня, коли така вражаюча кількість західних лідерів перебувала в Києві, щоб висловити свою солідарність з Україною, президент Франції Емманюель Макрон був змушений публічно нагадати Трампу у Вашингтоні, що Росія справді є агресором і відповідальна за жахливу війну проти України. Він без вагань оскаржив інші безглузді заяви американського лідера. Браво, пане президенте!

Безумовно, це не те, чого хотіли і з чим будуть готові жити більшість американців, які проголосували за Трампа на президентських виборах. Така поведінка - це не «Зробити Америку знову великою», а зменшення її статусу і авторитету в світі, розкол з її вірними партнерами, висміювання її нинішніх лідерів і гра на руку, або навіть обійми, її ворогам.

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Трамп і його команда нахабно намагаються заспокоїти воєнногго злочинця в Кремлі і приховати його відповідальність за різанину і руйнування. Вони показово заявляють, що хочуть зупинити війну, тому що вона коштує так багато життів - як російських, так і українських.

Який порожній аргумент. Хіба президент Рузвельт закликав Черчилля втихомирити Гітлера і припинити боротьбу з нацистами, тому що гине так багато людей - британців, американців, інших, і німців теж? Просто скажіть про це голосно і чітко: Путіну не можна дозволити, щоб вбивства зійшли йому з рук. Або ж визнайте, що нацистські зіги у Вашингтоні є саме тим, чим вони здаються.

Але це ще не все. Окрім обіймів з Кремлем і закликів до України піддатися на будь-який компроміс, який може бути досягнутий над її головою, адміністрація Трампа також намагається втягнути жертву в те, що по суті є протекціоністським рекетом - українські ресурси в обмін на якусь подобу «підтримки» з боку США. Підкилимні махінації на найвищому рівні. Не зовсім те явище в історії США, яким варто пишатися і відроджувати.

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Отже, похмурий момент і не один з найкращих часів Америки.

Але, принаймні, тектонічний зсув, про який ми дізналися, змусив бити на сполох не лише в Україні, а й у Європі та самих США.

Можливо, те, що ми чуємо, - це лише кінець першого раунду, і боротьба за Україну та майбутнє демократичного світу ще далека від завершення.

Погляди, висловлені в цій статті, належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post.