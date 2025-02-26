За 2024 рік у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано 735 384 нових випадки заборгованості через несплату штрафів за порушення правил дорожнього руху.

Більшість боржників це чоловіки, хоча спостерігається щорічне зростання кількості жінок, які не сплачують штрафи, свідчать дані Опендатабот.

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Яка статистика боргів за штрафами ПДР у 2024 році

Із 735 тисяч штрафів за порушення ПДР, термін сплати яких минув у минулому році, 37% так і не було сплачено.

Загалом, на кінець минулого року в реєстрі було зареєстровано 1,8 мільйона несплачених штрафів.

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Обсяг справ, пов’язаних з несплаченими штрафами, демонструє невпинне зростання.

У минулому році кількість боргів зросла на 33%, а порівняно з періодом, що передував повномасштабному вторгненню, зростання сягнуло 2,4 рази.

Хто з водіїв більше порушує ПДР

У минулому році 83% осіб, що заборгували за штрафами ПДР, були чоловіками. Майже половина справ, відкритих у 2024 році, стосується чоловіків віком від 25 до 45 років.

Паралельно з цим, щороку збільшується відсоток порушень, скоєних жінками. У 2021 році цей показник становив лише 9%, тоді як зараз він досяг 17%.

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Важливо зазначити, що без даних про загальну кількість активних водіїв в Україні неможливо зробити однозначний висновок щодо того, хто порушує правила дорожнього руху частіше.

Де в Україні найбільше порушують ПДР

У Дніпропетровській області зафіксовано 10,4% від загальної кількості боргів за несплачені штрафи. Майже аналогічна кількість справ (10,3%) була відкрита в Києві. Одеська область займає третє місце з показником 7,8%.

Протягом останнього року в усіх регіонах України, за винятком Харківської області, де спостерігалося зниження на 2%, зафіксовано зростання кількості порушень правил дорожнього руху.

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Найбільш значне зростання відбулося в Тернопільській області, де показники збільшилися на 81%. В Івано-Франківській області приріст склав 60%, а в Закарпатській – 57%.

Порівняно з 2021 роком, кількість штрафів з простроченим терміном сплати зросла в середньому втричі. Найбільше зростання зафіксовано в Закарпатській області, де показник збільшився вп’ятеро.

В Одеській та Тернопільській областях кількість несплачених штрафів зросла майже вчетверо.

Зменшення кількості проваджень спостерігалося в Луганській, Донецькій та Херсонській областях, де показники знизилися на 89,7%, 30,4% та 27,2% відповідно.

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Необхідно враховувати, що достовірні дані з тимчасово окупованих територій та зон, наближених до бойових дій, відсутні.