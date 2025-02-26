Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка за завданням РФ шпигувала у Київській, Харківській та Львівській областях, повідомляє пресслужба СБУ.

Слідство також вже встановило, що зловмисники коригували ракетні атаки рашистів по локаціях Сил оборони.

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«За результатами спецоперації затримано трьох російських агентів, які готували координати для вогневого ураження українських об’єктів», – йдеться у повідомленні СБУ.

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Матеріали слідства свідчать, що пріоритетними цілями ворога були військові аеродроми, запасні командні пункти та навчальні центри українських захисників, а також заводи з ремонту бронетехніки та БпЛА.

Кого завербувала ФСБ – що відомо

Для виконання ворожого завдання фсб дистанційно завербувала місцевих безробітних віком 23, 34 та 40 років, які шукали «швидкі заробітки» на Телеграм-каналах.

Більше по темі Лавров анонсував другий раунд переговорів Росії та США Керівник російського МЗС заявив, що Росія не розглядає жодних варіантів із розміщенням європейських миротворців в Україні.

Усі вони були розосереджені по 3-х регіонах України, але мали спільного російського куратора – кадрового співробітника управління фсб по чорноморському флоту рф. Його особу вже встановлено кіберфахівцями СБУ.

Як діяли російські агенти - подробиці

Так, одного з агентів російський спецслужбіст «відрядив» до Львова. Для збору розвідданих зрадник влаштувався експедитором до місцевої будівельної фірми, яка виконувала підряди для військових частин.

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Інший фігурант – мешканець Київщини, який їздив по регіону, де намагався виявити основні та оперативні аеродроми з бойовою авіацією ЗСУ.

Ще один зрадник – мешканець Харкова, який відслідковував місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони у прифронтовому місті.

Також він «втемну» розпитував у своїх знайомих про місцеві підприємства, що відновлюють бойові характеристики української військової техніки.

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Служба безпеки своєчасно викрила всіх трьох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала «на гарячому», коли кожен з них проводив дорозвідку поблизу потенційних цілей̆.

У СБУ додали, що слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фейки та провокації - РФ розхитує ситуацію в Україні

За інформацією СБУ, російські спецслужби значно активізували свою діяльність у проведенні інформаційно-психологічних операцій на території України.

Протягом останнього часу спостерігається значне збільшення інформаційних атак, метою яких є роз’єднання суспільства та штучне створення протестних настроїв серед населення.