24 лютого Валенсія стала місцем проведення масштабного заходу, присвяченого третій річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Акція була спрямована на вшанування пам’яті та вираження підтримки українському народу.

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Участь у заході взяли понад 1500 осіб, серед яких були представники української громади Валенсії, жителі Іспанії, а також представники діаспор з різних країн, таких як Ізраїль, Грузія, Литва, Естонія, Колумбія та Велика Британія.

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Фото: Станiслав Гуськов

Ходу очолили Почесний Консул України у Валенсії Пабло Хіль, Консул Литовської Республіки Лаура Тупе, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Іспанії Люсія Задорожна, а також лідери українських організацій Валенсії та ініціатори акції Bandera de Ucrania.

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“Зараз час бути тут з вами, з українським народом. Я теж українка — моя бабуся з України, і мені не потрібно було роздумувати, щоб прийти сюди. Я хочу, щоб війна закінчилася вже сьогодні.

Ми вдячні українському народу, тому що розуміємо: війна, яка триває в Україні, — це війна всіх нас. Від її результату залежить майбутнє кожного з нас”, - зазначила пані консул Литовської Республіки Лаура Тупе.

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Фото: Станiслав Гуськов

Мовчазна хода пройшла вулицями Валенсії, наповнивши їх символами пам’яті. Люди несли свічки, розгортали транспаранти та виголошували гасла.

Іспанці зустрічали колону виявами підтримки: оплесками, обіймами та словами подяки.

“Ми не просто вшановуємо пам’ять, ми вимагаємо дій. Це не лише українська війна – це виклик для всього світу. Війна триває, і наш голос має звучати так голосно, щоб його почули в кожному європейському уряді, в кожному домі, де ще вагаються, чи підтримувати Україну”, розповіли організатори акції Bandera de Ucrania.

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Фото: Станiслав Гуськов

Було розповсюджено 1500 інформаційних листівок іспанською та англійською мовами. Кожна з них нагадувала про реальність війни: хронологія боротьби, злочини Росії, заклик до продовження допомоги.

Паралельно з ходою, центральними вулицями Валенсії проїхала колона з 16 автомобілів та велосипед. Інші водії сигналили, демонструючи підтримку акції.

Уздовж центральної вулиці міста вишикувався живий ланцюг, учасники якого голосно висловлювали необхідність підтримки України.

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Проїзд автоколони з прапорами України створив відчуття всезагальної єдності в боротьбі.

Фото: Станiслав Гуськов

Саме у цей день прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про виділення 1 мільярда євро на військову підтримку України.

Ця акція — нагадування всім європейцям, що боротьба за свободу та справедливість триває. Україна потребує не лише слів підтримки, а й реальних дій.

Кульмінацією акції стало розгортання 13-метрового українського прапора під найстарішими готичними воротами Європи — Торрес де Серранос.

Фото: Станiслав Гуськов

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Це символічне нагадування всьому світові: Україна — це фортеця Європи.