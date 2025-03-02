Еліна Новохацька народилася в 1998 році в українському Криму. Вона – кримська татарка – представниця корінного народу півострова, якого московські завойовники впродовж століть стирали з історії. У 1783 році Катерина II анексувала Кримське Ханство – незалежну кримську державу. Всього кілька років до того вона анексувала історичні українські землі Запорозької Січі. Після цього вона почала заселяти південь України і Кримський півострів своїми підданими, і відтоді Росія постійно заявляє, що це її “історичні” землі.

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У 1944 році настала черга Йосипа Сталіна втілити своє імперське бачення щодо Криму. 18 травня 1944 року Радянський Союз розпочав примусову депортацію кримських татар з їхньої батьківщини. За три дні було депортовано понад 230 000 кримських татар – переважно жінок, дітей і людей похилого віку. Їх заганяли в старі, холодні вагони для худоби і везли в Узбекистан і віддалені райони Росії. Подорож займала тижні, а в деяких випадках і місяці. Нікому не давали їжу, а тих, хто помирав дорогою, просто виносили на зупинках, і потяги їхали далі на схід. Під час депортації та протягом першого року заслання до третини кримських татар померли від хвороб і голоду.

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Дідуся і бабусю Еліни по материнській лінії депортували ще дітьми. Її дідусеві було дев’ять років, а бабусі – чотири. Дідуся відправили на Урал, а бабуся опинилася в Узбекистані, куди вислали більшість кримських татар. Після кількох років заслання її дідусь поїхав до Узбекистану, щоб знайти свою матір, з якою його розлучили. Там він познайомився з бабусею Еліни.

Меморіал геноциду кримських татар у Києві. Фото: Бредлі Стеффорд.

Пізніше вони одружились і мали трьох дочок, у тому числі матір Еліни. Всі троє народилися в Узбекистані, як і багато інших кримських татар. Дідусь Еліни працював інженером, і згодом вони влаштували своє життя в Узбекистані, незважаючи на всі труднощі і травми, пов’язані з переселенням. Але зв’язок зі своєю батьківщиною був дуже сильний, і щойно в 1970-х роках було оголошено про програму переселення до Криму, сім’я Еліни вирішила повернутися.

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Кримські татари не підпадали під програму переселення, але сім’ї вдалося підкупити чиновника, пов’язаного з програмою, який змінив їхні прізвища в документах на некримськотатарські. Вони продали будинок, речі – все, що мали в Узбекистані, щоб полегшити повернення додому.

Вони повернулися до Криму, але життя було далеко не легким. Їм довелося починати все з нуля. Вони були змушені жити в Первомайському районі – в далекому степу, далеко від того місця, де вони жили до депортації. Там вони працювали в колгоспі, весь час приховуючи свою справжню національність через страх репресій і переслідувань.

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Крим змінився, і не на краще. На півострові тепер мешкали переважно росіяни, які переселилися на місце депортованих кримських татар. Повертатися було нікуди - їхні домівки були або зруйновані, або заселені росіянами. Влаштувавши собі в Узбекистані досить комфортне життя, сім’я Еліни повернулася до Криму з певним жалем. Але найбільшим жалем для кримських татар є неможливість жити на своїй батьківщині, в Криму. Зв’язок між ними та їхньою батьківщиною нерозривний, і я бачу його в Еліні.

Меморіал геноциду кримських татар у Києві. Фото: Бредлі Стеффорд.

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Востаннє Еліна відвідувала Крим у 2021 році. Вона жила в Києві і на той час активно займалася підвищенням обізнаності про Крим і кримських татар, а тому була присутня в Інтернеті. Інші кримські татари зі схожим досвідом активістської роботи були заарештовані, тому подорож додому була тривожною, бо вона мала пройти російський прикордонний контроль. Враховуючи долю попередніх активістів, Еліна підготувала листа для свого тодішнього хлопця, якого мала передати йому подруга Еліни в разі, якщо вона не повернеться за два тижні. Це був радикальний захід, але така була сувора реальність ситуації. Хоча перетин кордону був «травматичним досвідом», на щастя, подрузі Еліни не довелося передавати листа. Цей досвід, а також тодішня ситуація в Криму сильно затьмарили повернення додому.

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Еліні не вдалося зробити все, що вона планувала – побачити всіх рідних, побувати на морі. Перебування в окупованому росіянами Криму виявилося для неї занадто важким, і вона повернулася до Києва раніше, ніж планувала. Саме тоді вона зрозуміла, що повинна зробити щось велике, щоб допомогти Криму.

«Я хочу, щоб світ відійшов від сприйняття Криму як чогось, що можна «забрати». Перш за все, це дім для трьох корінних народів, мільйонів людей, а не військова база чи курорт. Я хочу, щоб якомога більше людей дізналися про нас із наших власних слів і поглядів, а не від імперіалістів. Я щиро вірю, що це допоможе людям зрозуміти, чим насправді є Крим і чому він так важливий для світу».

Еліна Новохацька на акції протесту перед посольством США у Києві. 2024 р. Напис на плакаті англійською: "Чому ви захищаєте російські військові об'єкти краще, ніж українських цивільних?" Фото: Еліна Новохацька.

У 2023 році Ліна пішла з «комфортної» роботи в ІТ з усіма перевагами корпоративної кар’єри і повністю віддалася справі допомоги Криму і кримським татарам. Вона приєдналася до команди «Кримський інжир» – літературного проєкту, що має на меті популяризацію кримськотатарської мови, яку ООН віднесла до мов, що перебувають під загрозою зникнення. «Кримський інжир» закликає писати і публікувати твори кримськотатарською та українською мовами. Це слугує зв’язком із кримськими татарами, які залишаються в Криму (з міркувань безпеки вони пишуть під вигаданими іменами), допомагає популяризувати кримськотатарську мову і діє як інструмент опору для кримських татар і українців у Криму.

Еліна також проводить кампанію проєкту «Листи до вільного Криму», метою якого є заохочення людей писати листи політичним в’язням у Криму та Росії. Познайомившись із Наріманом Джелялом, журналістом і першим заступником голови Меджлісу кримськотатарського народу, який був заарештований і ув’язнений за неправдивими звинуваченнями, вона дізналася про справжню важливість цих листів і надію, яку вони дають ув’язненим. Листи мають бути написані російською мовою і не можуть містити жодної інформації про поточні події, інакше вони навряд чи дійдуть до ув’язнених. Іноді Еліна прикріплює на звороті листів головоломки Судоку. Наразі росіяни тримають у в’язницях понад 200 кримчан, і активісти проєкту хочуть, якомога більше їх отримували такі листи. Еліна також веде аккаунт на YouTube, де вона бореться з російською маніпуляцією і пропагандою, пояснюючи історію Криму та кримських татар.

Еліна разом із австралійським адвокатом готує подання до австралійського уряду про визнання примусової депортації кримських татар у 1944 році геноцидом. Наразі лише 7 країн визнали депортацію 1944 року геноцидом (Україна, Польща, Канада, Чехія, Естонія, Литва і Латвія), і Еліна не планує зупинятися на Австралії. Вона хоче представити цю справу урядам інших країн.

“Це визнання є, перш за все, актом людяності. Засудження злочину, спрямованого на знищення тисячолітнього зв’язку народу зі своєю батьківщиною, – це простий вибір стати на бік добра. Тут немає сірого – тільки чорне і біле. Таке визнання було би потужною заявою про те, що люди пам’ятають і співпереживають тим, хто пережив примусову депортацію (як моя бабуся), тим, хто загинув у цьому геноциді (щонайменше третина мого народу!), і тим, хто досі страждає від його наслідків (кожен кримський татарин, навіть діти).

Людська пам’ять коротка, колективна пам’ять ще коротша – це ми, на жаль, дуже чітко бачимо сьогодні. Визнання геноциду на державному рівні є превентивним заходом для майбутнього цих народів. Воно посилає повідомлення майбутнім поколінням про цінність справедливості і підтверджує, що саме ця нація засуджує цей злочин і не дозволить йому повторитися».

Незважаючи на триваючу окупацію своєї батьківщини, Еліна не втрачає надії на майбутнє Криму.

“Повномасштабне вторгнення Росії в Україну лише зміцнило мою віру в деокупацію Криму. Коли три роки тому Росія напала на більшу частину українських територій, вона зробила колосальну помилку. Вже тоді було зрозуміло, що у них немає жодних шансів на перемогу, і вони втратять набагато більше, ніж отримають від цієї війни. Тому моє бачення майбутнього Криму залишається оптимістичним, хоча я розумію, що шлях до цього майбутнього буде важким.

Я хочу бачити Крим політично автономним суб’єктом у складі України, який повністю реалізує права свого народу відповідно до Декларації ООН про права корінних народів та основоположних принципів права. Це може здатися не надто амбітною метою, але зараз деокупація є найбільш важливим кроком.

Кримські татари – народ-фенікс, ми все відбудуємо. Просто зараз нам потрібна допомога. Поки Крим залишається під російською окупацією, кожна людина на півострові є заручником терористичної держави, яка не поважає ні права людини, ні міжнародне право. Щойно ми позбудемося цього ярма, все інше стане на свої місця».

«Висловлені погляди належать автору і не обов’язково відображають точку зору Kyiv Post»