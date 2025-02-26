26 лютого Світовий Конґрес Українців (СКУ) разом з Україною вшановує День кримського спротиву російській окупації. Ми вшановуємо хоробрих людей Криму, які відважно і публічно виступали проти незаконної анексії Кримського півострова російськими військами у 2014 році. 

Ми також віддаємо шану учасникам кримського руху опору, які сьогодні продовжують підпільну боротьбу проти російських окупантів. Їхня відданість і хоробрість у захисті територіальної цілісності та суверенітету України надихають українців у всьому світі. Це також і нагадування міжнародній спільноті про те, що Крим є і завжди буде невід’ємною частиною України.

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Одинадцять років тому, у той час, коли весь світ спостерігав за драматичними подіями Революції Гідності у Києві, Росія розпочала приховане вторгнення та окупацію Криму і міста Севастополя.

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26 лютого 2014 року у Криму відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів проти приєднання пів острова до Росії.

26 лютого 2014 року, до 15 тисяч кримських татар та українців зібрались на мирний мітинг біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим у спробі зірвати зловісний план Путіна. Вже наступного дня озброєні до зубів російські диверсанти, також відомі як “зелені чоловічки”, захопили будівлі парламенту та уряду Криму, запустивши сценарій анексії. Це був перший випадок з часів Другої світової війни, коли існуючі у Європі кордони були змінені за допомогою збройного вторгнення.

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Упродовж довгих років окупації Росія перетворила Крим на одну зі своїх найбільших військових баз, яку вона використала у 2022 році для реалізації повномасштабного вторгнення в Україну. Російські окупанти здійснюють систематичні грубі порушення прав людини, переслідують кримських татар та українців за їхнє національне походження, віросповідання, мову. Міжнародне співтовариство категорично засудило Росію за її ганебні дії щодо викрадення українських дітей, здійснення етнічних чисток на півострові й створення у Криму таборів для “ідеологічного перевиховання” української молоді.

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Попри усі виклики, українці лишаються непохитними у своїх переконаннях, що Крим має повернутись до України, як і будь-яка інша українська територія під російською окупацією. Українці рішуче відкидають російську окупацію Криму.

Разом із міжнародною демократичною спільнотою СКУ продовжує підтримувати й підсилювати голоси тих, хто бореться за свої права та за майбутнє вільної, суверенної й незалежної України. 

Слава Україні! Слава бійцям кримського опору!

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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