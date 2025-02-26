Міністр фінансів Франції Ерік Ломбар заявив, що Париж чекає від США підтримки у розміщенні європейських військ в Україні після того, як буде досягнуто угоди про припинення вогню.

Про це він заявив в інтерв’ю Bloomberg.

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Міністр фінансів Франції: США мають підтримати введення європейських військ в Україну

Ломбар заявив, що вони прагнуть досягти припинення вогню в Україні, яке має бути гарантоване європейськими країнами за підтримки США. За його словами, президент США Дональд Трамп уже висловив згоду з цим підходом.

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Водночас він наголосив, що цей процес потребує тривалого часу та значних зусиль.

Міністр зауважив, що головні переговори щодо припинення вогню повинні відбутися безпосередньо між президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним, тоді як Європа та США можуть відіграти допоміжну роль.

Також він зазначив, що для забезпечення надійних гарантій миру необхідна присутність європейських військ на території України.

Більше по темі Лідери, що застрягли в бульбашці роспропаганди – це загроза всьому світу Деякі оптимісти вважають, що своїми образами на адресу Зеленського Трамп хотів струснути Європу і змусити її діяти, але більш імовірно, що він просто застряг у бульбашці російської пропаганди.

«Велика Британія, Німеччина і Франції вже готові це зробити. Інші країни-члени будуть цьому сприяти. Але для гарантування дотримання припинення вогню необхідна підтримка США, і я вважаю, що американці погодяться це зробити», - сказав Ломбар.

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План Британії та Франції − подробиці

На спільній пресконференції з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні президент Франції Емманюель Макрон чітко пояснив, скільки допомоги надала Україні Європа, а скільки надали США.

Читайте заяви обох лідерів з пресконференції тут.

24 лютого президент Франції Еммануель Макрон прибув до Білого дому у Вашингтоні для проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

20 лютого прем’єр-міністр Британії Кір Стармер представив президенту США Дональду Трампу план розміщення в Україні близько 30 тисяч європейських військових.

У разі успішного досягнення мирної угоди між Україною та Росією за підтримки США, Велика Британія та Франція планують створити спільні європейські військові сили для гарантування безпеки українських міст, портів та критичної інфраструктури від можливих російських агресій у майбутньому.

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Західні офіційні особи повідомили, що чисельність цих сил не перевищить 30 тисяч осіб. Головний упор буде зроблено на протиповітряну та військово-морську оборону.

Наземні війська будуть присутні в обмеженій кількості та не будуть дислоковані поблизу лінії фронту на сході України.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявляв, що “готовий і хоче” відправити британські війська в Україну для забезпечення виконання мирної угоди.

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Президент України Володимир Зеленський вважає, що настав час для створення об’єднаних Збройних сил Європи.