Міністерство молоді та спорту України офіційно додало військово-технологічний спорт до Реєстру визнаних видів спорту, повідомляє пресслужба відоства.

Офіційне визнання та напрямки військово-технологічного спорту

Військово-технологічний спорт охоплює змагання у чотирьох основних просторах: повітряному, наземному, водному та кібернетичному.

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Учасники змагатимуться у керуванні дронами та наземними роботизованими комплексами у дисциплінах: перегони, перехоплення, розвідка, дистанційне ураження, комбіновані місії.

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Перспективи розвитку та можливості для учасників

Вже працює Федерація військово-технологічного спорту України.

Це відкриває нові можливості для молодих фахівців, таких як інженери, програмісти, оператори безпілотників та аналітики, для вдосконалення своїх умінь у конкурентному середовищі.

Студенти технічних напрямків матимуть змогу отримати цінний практичний досвід, працюючи з передовими технологіями.

Для ветеранів, що мають відповідні навички, військово-технологічний спорт пропонує нові напрямки діяльності.

Вони зможуть передавати свій досвід молоді, брати участь у спортивних змаганнях та долучатися до випробування новітніх розробок.

Надання офіційного статусу дозволить створити налагоджену систему змагань різного рівня, включаючи організацію перших міжнародних змагань за підтримки державних та місцевих органів влади.

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Також планується включення військово-технологічного спорту до навчальних планів технічних та військових навчальних закладів.