Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що делегації РФ та США зустрінуться 27 лютого.
Москва не розглядає жодних варіантів із розміщенням європейських миротворців в Україні, цитує “РИА Новости” заяви Лаврова на пресконференції.
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Росія не підтримує введення європейських миротворців в Україну
За його словами, російську сторону про розміщення військових з Європи в Україні ніхто не запитував, і такі ініціативи не обговорюються.
Також Лавров наголосив, що Росія не погодиться на домовленості, які передбачають подальше постачання зброї Україні.
Окремо він згадав питання заморожених російських активів, зазначивши, що це залишається актуальною темою переговорів щодо України.
Лавров зауважив, що будь-які дії щодо цих активів не залишаться без відповіді з боку Москви.
Крім того, він повідомив, що 27 лютого в Стамбулі відбудеться зустріч представників Росії та США, на якій обговорюватимуть роботу дипломатичних представництв двох країн.
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Переговори Росії та США по Україні в Ер-Ріяді − що потрібно знати
У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, 18 лютого завершилася зустріч між представниками США та Росії.
Держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення.
Обидві сторони домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, щоб створити місії для підтримки мирних переговорів щодо України.
США та Росія представили спільний мирний план щодо України, основним етапом якого є проведення нових виборів для врегулювання конфлікту.
Зустріч тривала понад чотири години, включно з 15-хвилинною перервою та “робочим обідом”.
Kyiv Post зібрав головне, з того, що про результати переговорів повідомили у США та РФ.
Пізніше президент РФ Путін заявив, що європейські країни, як і інші, можуть брати участь у переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні.
Він розкритикував реакцію європейських країн на зустріч між офіційними особами Росії та США в Ер-Ріяді як «емоційну», заявивши, що вона була частиною процесу підвищення «рівня довіри» між двома країнами.
Президент США Дональд Трамп посилив свою антиукраїнську і прокремлівську риторику після американо-російських переговорів у Саудівській Аравії.