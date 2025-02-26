Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що делегації РФ та США зустрінуться 27 лютого.

Москва не розглядає жодних варіантів із розміщенням європейських миротворців в Україні, цитує “РИА Новости” заяви Лаврова на пресконференції.

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Росія не підтримує введення європейських миротворців в Україну

За його словами, російську сторону про розміщення військових з Європи в Україні ніхто не запитував, і такі ініціативи не обговорюються.

Також Лавров наголосив, що Росія не погодиться на домовленості, які передбачають подальше постачання зброї Україні.

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Окремо він згадав питання заморожених російських активів, зазначивши, що це залишається актуальною темою переговорів щодо України.

Лавров зауважив, що будь-які дії щодо цих активів не залишаться без відповіді з боку Москви.

Крім того, він повідомив, що 27 лютого в Стамбулі відбудеться зустріч представників Росії та США, на якій обговорюватимуть роботу дипломатичних представництв двох країн.

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Переговори Росії та США по Україні в Ер-Ріяді − що потрібно знати

У столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, 18 лютого завершилася зустріч між представниками США та Росії.

Держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що всі, хто бере участь в українському конфлікті, повинні бути згодні з рішенням щодо його завершення.

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Обидві сторони домовилися відновити штат своїх посольств у Вашингтоні та Москві, щоб створити місії для підтримки мирних переговорів щодо України.

США та Росія представили спільний мирний план щодо України, основним етапом якого є проведення нових виборів для врегулювання конфлікту.

Зустріч тривала понад чотири години, включно з 15-хвилинною перервою та “робочим обідом”.

Kyiv Post зібрав головне, з того, що про результати переговорів повідомили у США та РФ.

Пізніше президент РФ Путін заявив, що європейські країни, як і інші, можуть брати участь у переговорах щодо врегулювання конфлікту в Україні.

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Він розкритикував реакцію європейських країн на зустріч між офіційними особами Росії та США в Ер-Ріяді як «емоційну», заявивши, що вона була частиною процесу підвищення «рівня довіри» між двома країнами.

Президент США Дональд Трамп посилив свою антиукраїнську і прокремлівську риторику після американо-російських переговорів у Саудівській Аравії.