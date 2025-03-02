Руслан Сербов крокує до мене зі спортивною статурою людини, яка щодня тренується у спортзалі. З бочкоподібними грудьми і татуйованими біцепсами завбільшки зі стовбури дерев, він ледве втискається у свою велику футболку.

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Єдиний натяк на те, що у нього є травма, - це легка кульгавість лівої ноги. Його широка посмішка, коли він міцно потискає мені руку, також нічого не говорить про величезні жертви - як фізичні, так і моральні - які він приніс своїй країні відтоді, як три роки тому розпочалася тотальна війна України з Росією. Більше того, його чорний гумор, з яким він розповідає про свої серйозні бойові поранення, приховує те, наскільки близько він був до смерті, захищаючи свою батьківщину.

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Були дуже важкі бої, і я відчував, що повинен допомогти своїй країні.

Коли ліва нога Руслана була відірвана російською протитанковою ракетою трохи нижче коліна, його першою реакцією було попросити товариша застрелити його. «Не сьогодні», - не допомогла відповідь.

Однак через кілька хвилин він вхопився за можливість сфотографуватися і попросив свого товариша знайти його відсутню ногу, щоб він міг позувати, стискаючи її в руці. «Тільки уявіть собі, якою крутою була б ця фотографія - я лежу на землі, тримаючись за власну ногу?», - каже він з широкою посмішкою. «Але моя нога відлетіла метрів на 100, і він не зміг її знайти».

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Руслан, якому зараз 31 рік, є одним із майже 100 000 українців - більшість з яких служили у Збройних силах України - які втратили одну або більше кінцівок під час війни. Це сталося за найдраматичніших обставин у перші дні війни, коли він вирішив воювати разом зі своїми колишніми товаришами в обороні Маріуполя.

Син двох підприємців і середній з трьох братів, він народився в Миколаєві, на південному сході України. Виходець з дружної сім’ї, він здобув освіту в рідному місті, а потім вивчав право в Харківському університеті, який закінчив у 2014 році.

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Це був той самий рік, коли Росія анексувала Крим і вторглася на Донбас. Тож замість того, щоб розпочати кар’єру юриста, Руслан записався до 36-ї бригади морської піхоти.

«Я вирішив, що краще померти разом з друзями, ніж нічого не робити».

«Йшли дуже важкі бої, і я відчував, що повинен допомогти своїй країні», - розповідає він. Однак, отримавши бойовий досвід, він залишив морську піхоту наприкінці 2016 року, взявши невелику перерву. Потім він пішов добровольцем до елітного полку «Азов» на три роки. Базуючись у південному порту Маріуполя, він здобув нові навички та взяв участь у кількох операціях.

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У 2020 році, коли війна зайшла в глухий кут, Руслан покинув «Азов» у той час, коли Росія використовувала дезінформацію, щоб представити його як фашистський підрозділ.

Руслан вважає ці звинувачення смішними, адже він не лише єврей, але й мав військовий позивний «Давид» - від зірки Давида, символу іудаїзму.

«Будучи євреєм, я б, звичайно, ніколи не служив у фашистському підрозділі», - каже він мені. Наступні два роки Руслан працював охоронцем у приватному секторі безпеки.Але на початку 2022 року, розуміючи, що вторгнення неминуче, він витратив свої заощадження на автоматичну гвинтівку, тепловізійний приціл, боєприпаси та бронежилет, щоб мати змогу воювати.

24 лютого, в день повномасштабного вторгнення, він був у Києві. Одразу записався добровольцем і був обраний одним із тих, хто захищав президентський квартал столиці.

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Він почав отримувати повідомлення від колишніх побратимів про те, що бригада «Азов» перебуває в облозі набагато більших і краще оснащених російських сил у Маріуполі. Чим більше він дізнавався, тим ясніше ставало, що росіяни врешті-решт переможуть «азовців» - але це лише зміцнило Руслана у його рішучості приєднатися до них.

«Я розумів, що це буде квиток в один кінець, але я повинен був спробувати допомогти. Я вирішив, що краще загинути разом з хлопцями, моїми друзями, ніж нічого не робити», - розповідає він.

Через свої військові контакти він дізнався про запланований виліт гелікоптера із Запорізької області для поповнення запасу зброї, боєприпасів та медикаментів для бійців «Азову».

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За допомогою захищеного сервісу обміну повідомленнями Руслану повідомили секретне місце зустрічі, дату та час. Зрештою, 5 квітня він вилетів до Маріуполя. Сам політ на гелікоптері Мі-8 радянського виробництва був жахливим, і всі на борту знали, що повітряне судно, швидше за все, буде збите ворожими військами, які оточили місто.Вертоліт злетів о першій годині ночі, і політ тривав майже чотири години, на борту було шестеро людей: пілот, двоє членів екіпажу і троє потенційних добровольців, які хотіли воювати.

Неймовірно, але Руслану вдалося виспатися дорогою до Маріуполя. «Я прокинувся незадовго до того, як він приземлився», - розповів він мені.Вертоліт, який його доставив, був збитий на зворотному шляху, разом із рятувальним вертольотом, який вилетів їм на допомогу.

Це призвело до загибелі кількох людей, в тому числі пілота, який за кілька годин до цього підняв Руслана. Наступні півтора місяці Руслан брав участь у нескінченних боях з росіянами.

Бійці «Азову» поклялися битися до останнього, незважаючи на величезні шанси - і дивом Руслан уникнув поранення до останнього дня боїв 16 травня. Тоді, щойно врятувавши тяжкопораненого бійця, він опинився на краю металургійного заводу, захищаючи висоту, яку цінували обидві сторони.

Я думав, що він пройде ліворуч від мене, але раптом він повернув на мене.

«Поранення я отримав від протитанкової ракети. Я побачив ракету, коли вона була випущена в мене з відстані близько 400 метрів, і вона була керована в польоті», - згадує він.

«Я думав, що вона пройде зліва від мене, але раптом вона повернула на мене. Ракета одразу відрізала мою ліву ногу, як ніж ковбасу - вона просто відлетіла.«Вона створила таку сильну хвилю, що все висмоктало з кишень. Я сів і подивився на свою рану, а там від коліна вниз текла кров. Джгути в моїй кишені були зірвані.

«Я думав, що помру. Я відчував слабкість і думав, що це вже кінець. Я побачив неподалік українця і крикнув йому: «Застрель мене, я не хочу вмирати повільною смертю».

Він підбіг і сказав: «Не сьогодні». Але у нього був джгут, і він наклав його мені на ногу. Я впевнений, що це врятувало мені життя, але біль був неймовірний».

Його товариш нарешті зміг відтягнути його в безпечне місце.

«Ми всі так мало їли протягом кількох днів, що були дуже слабкими», - пояснює Руслан.

Донині він зберігає фотографію - надто графічну для сімейної газети - на якій він лежить з обрубком ноги, що стікає кров’ю, і широко посміхається, показуючи великий палець у камеру. Зрештою, він отримав базову медичну допомогу, включаючи невелику дозу знеболювального та анестезуючого, в імпровізованому медичному центрі, що врятувало йому життя.

«Мені довелося дивитися, як лікарі за допомогою пилки обрізали кістку моєї ноги. Також був жахливий запах горілої кістки», - розповів він мені.

Пізніше того ж дня, через кілька годин після того, як Руслан отримав таке важке поранення, бригада «Азов» отримала наказ від Збройних сил України здатися в полон. Жорстока облога Маріуполя закінчилася, місто перетворилося на пустку, а Руслан, разом із сотнями інших українських бійців, потрапив у російський полон.

Руслан залишався військовополоненим півтора місяці в базовій лікарні в Донецькій області окупованої України. Його нога була інфікована, плоть почала гнити і смердіти. Зрештою його звільнили за угодою про обмін полоненими.

Насправді його відвезли автобусом до села в Запорізькій області та обміняли разом із 120 іншими українськими військовополоненими. Обмін полоненими відбувся 29 червня 2022 року.

Після того, як Руслан кілька тижнів майже нічого не їв, його зріст 5 футів 7 дюймів, важив лише 64 кг (140 фунтів) порівняно з його нормальною вагою 86 кг (189 фунтів). Після звільнення Руслану довелося перенести ще шість операцій на травмованій нозі. Зараз у нього шість різних протезів, які він використовує для різних видів діяльності, включаючи біг і тренування в тренажерному залі, де він стрибає на протезі краще, ніж більшість чоловіків з двома ногами.

Сьогодні він керує власним бізнесом, а також тренує молодих солдатів. Він більше дивиться в майбутнє, а не в минуле.

Я не герой. Мені просто дуже пощастило.

У грудні його дружина Любов народила первістка - хлопчика Давида.«Я не герой. Мені просто дуже пощастило, і, всупереч усім моїм очікуванням, я залишився живим», - сказав Руслан, який був нагороджений за свою хоробрість.Він дякує Заходу за підтримку у війні, але вважає, що союзники України повинні робити більше, коли йдеться про постачання зброї, боєприпасів та грошей. «Ми захищаємо всю Європу від російської агресії - і російський імперіалізм не зупиниться на Україні», - каже він.

Жертви, на які пішов Руслан і мільйони його співвітчизників, величезні.Моє захоплення Русланом і тими, хто ризикував або віддав своє життя за свою націю і ширші свободи, не має меж, і, що б не думав Дональд Трамп, зараз не час для Заходу зменшувати свою підтримку України.

Наостанок я запитав Руслана, чи не шкодував він коли-небудь про те, що прилетів, щоб бути поруч зі своїми колишніми товаришами у скрутну хвилину.«Ні, ніколи. Я не шкодую, що пішов воювати за свою країну і зі своїми хлопцями, - з посмішкою стверджує він.

«Якби я міг відмотати час назад до того моменту, коли переді мною стояв вибір, сідати чи не сідати в той вертоліт і летіти до Маріуполя, я б обов’язково сів у нього знову - тільки з кращим прицілом для автомата, щоб знищити ще більше ворожих солдатів».

Ця стаття була спочатку опублікована в Daily Express