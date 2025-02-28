Щоб забезпечити можливість повернення до країни, де ви отримали тимчасовий захист або посвідку на проживання, після короткочасного візиту в Україну, важливо дотримуватися певних рекомендацій. Розказуємо, що і як робити, щоб все було правильно.

Як виїхати в Україну на певний час та не втратити тимчасовий захист або інший статус?

Тимчасовий захист — це спеціальний правовий статус, запроваджений Європейським Союзом для надання негайного та колективного захисту особам, які тікають від війни в Україні. Цей статус забезпечує право на проживання, доступ до ринку праці, житла, медичної допомоги та освіти для дітей. 25 червня 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.

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Більшість країн ЄС дозволяють тимчасову відсутність на термін до 90 днів протягом шести місяців без втрати дозволу на проживання. Однак перевищення цього терміну може призвести до втрати вашого статусу. Наприклад, у Швеції особи з дозволом на проживання відповідно до Директиви про тимчасовий захист можуть подорожувати в межах ЄС до 90 днів протягом шести місяців без втрати дозволу на проживання.

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Статус тимчасового захисту в країнах ЄС, станом на 30 листопада 2024 р., мають понад 4,2 млн осіб, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

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Ваше право на тимчасовий захист у ЄС: підтримуємо зв’язки з країною перебування

Перед поверненням до України ви маєте обов’язково повідомити місцеві органи влади або міграційну службу про виїзд. Залежно від країни, це може бути міграційний офіс або муніципалітет. Уточніть, чи потрібно заповнювати заяву або інші документи, а також обов’язково дізнайтеся максимальний термін перебування поза країною, щоб не втратити статус.

Залиште свою реєстрацію в країні перебування активною. У багатьох країнах це важливо для продовження соціальних виплат, медичного страхування та міграційного статусу. Якщо плануєте довго бути в Україні, подумайте про те, щоб знайти представника, який міг би отримувати кореспонденцію за вашою адресою.

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Підтримка зв’язку з країною перебування – важлива умова для повернення. Перш за все, зверніть увагу на ці аспекти:

контракти: не розривайте контракти з роботодавцем, навчальним закладом або орендодавцем;

не розривайте контракти з роботодавцем, навчальним закладом або орендодавцем; соціальні зв’язки: платіть податки, якщо це передбачено законом, та уникайте повного закриття банківських рахунків або страхових полісів;

платіть податки, якщо це передбачено законом, та уникайте повного закриття банківських рахунків або страхових полісів; документи: зберігайте квитанції про сплату послуг у країні перебування, посвідчення чи інші документи, що підтверджують ваш статус, копії договорів та страхових полісів.

Дотримуйтесь термінів повернення під тимчасовий захист

Більшість країн ЄС дозволяють тимчасову відсутність на термін до 90-180 днів на рік (уточніть умови в конкретній країні, адже деякі держави дозволяють виїжджати лише на 30 і менше днів). Перевищення цього терміну може призвести до втрати вашого статусу.

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У Німеччині дозволи на тимчасове перебування для українських біженців автоматично продовжили до 4 березня 2025 року. Власникам цих дозволів потрібно обов’язково інформувати місцеві органи влади перед тривалою відсутністю, щоб уникнути можливих ускладнень.

У Румунії особи під тимчасовим захистом можуть повернутися до країни після тимчасового виїзду, якщо термін їхнього захисту не закінчився і вони відповідають умовам в’їзду. Після повернення вони продовжують користуватися тимчасовим захистом до закінчення його терміну дії.

Громадяни України, які в’їхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, мають право легально перебувати в країні протягом 18 місяців від дати в’їзду. Однак виїзд з Польщі на термін понад 30 днів може призвести до втрати спеціального статусу та пов’язаних з ним пільг. Тому перед плануванням тривалої поїздки рекомендується повідомити відповідні органи та переконатися у збереженні вашого статусу.

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У Великій Британії українські біженці можуть перебувати за програмою “Homes for Ukraine Sponsorship Scheme”. Після прибуття необхідно подати заяву на отримання дозволу на проживання та здати біометричні дані протягом 6 місяців. Це дозволить залишатися у країні до 3 років. Перед плануванням поїздки до України важливо переконатися, що ваш дозвіл на проживання залишається дійсним, та повідомити відповідні органи про ваші плани, щоб уникнути можливих проблем при поверненні.

Щоб підтвердити своє право на повернення:

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зберігайте посвідчення тимчасового захисту або посвідку на проживання;

залиште копії договорів (робота, оренда), страхових полісів і реєстрації;

зберігайте квитки або інші підтвердження мети та термінів перебування в Україні.

Якщо ваш статус анульовано через перевищення терміну відсутності: