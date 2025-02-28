Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за тестовим запуском стратегічних крилатих ракет.

Він наказав забезпечити повну бойову готовность ядерного арсеналу для гарантування максимальної національної безпеки, повідомляє Reuters.

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Кім Чен Ин активує ядерний арсенал

Метою чергових ракетних випробувань, проведених Північною Кореєю, є попередження “противників, що створюють загрозу безпеці та посилюють напруженість”, а також демонстрація “функціональності ядерних сил КНДР”.

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“Те, що гарантується потужною ударною здатністю, є найдосконалішим стримуванням і обороноздатністю.

Відповідальна місія і обов’язок ядерних збройних сил КНДР - постійно захищати національний суверенітет і безпеку надійним ядерним щитом, підвищуючи боєготовність ядерних сил і повну готовність до їх застосування”, - заявив Кім.

Ракетний пуск був здійснений 26 лютого над морськими територіями поблизу західного берега Корейського півострова.

Крім того, 28 лютого збройні сили Південної Кореї повідомили про виявлення ознак підготовки Північної Кореї до ще одного ракетного запуску та відстеження декількох крилатих ракет.

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Північна Корея збільшує військову присутність на війні в Україні

Північна Корея відновила активну військову допомогу Росії у її конфлікті з Україною, надіславши додаткові військові сили.

Наразі з’ясовується точна чисельність новоприбулих північнокорейських військових.

За даними Національної розвідувальної служби (NIS) Південної Кореї, після майже місячного періоду затишшя, на початку лютого, північнокорейські військові знову з’явилися в прифронтовій зоні Курська.