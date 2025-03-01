День доньки – ще один привід зібратися всією сім’єю та добре провести час. На просторах інтернету часто можна побачити різні дати святкування. Ми вирішили розібратися, що це за дати, та коли саме святкувати.

Як такого міжнародного дня доньки не існує. Ніде не закріплено офіційним документом ООН чи міжнародними організаціями цього свята, як, наприклад, Міжнародний день захисту дітей у червні. Хоч усі дати не є офіційними, свято поступово набирає популярності.

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Коли святкувати день доньки

На просторах інтернету можна побачити різні дати святкування. Найбільш популярними є три: 12 січня, 25 квітня та 4 неділя вересня. Тож, коли все-таки необхідно святкувати? Розберемо кожну дату окремо.

12 січня. Походження цієї дати достеменно не відомо. Є версія, що з’явилася сторінка у Фейсбуці з назвою World Daughter’s Day: 12 January («Всесвітній день доньки: 12 січня»). Ідея сподобалася людям. Користувачі соціальних мереж почали ділитися фотографіями, спогадами та привітаннями доньок. Завдяки теплому відгуку від громадськості так би мовити та популяризації через інтернет цей день багато хто і вважає святома.

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25 квітня. Найперше цей день з’являється на російських ресурсах у 2017 році, але так само без пояснення, звідки взялася інформація, чому саме цього дня треба святкувати. Тож цей день відпадає одразу, адже він не має ніякого обґрунтування.

Четверта неділя вересня. Хоч ця дата так само не є офіційною, проте вона найбільше популяризувалася. Неділя часто є вихідним, тому можна без метушні провести цей час. Зручно щось запланувати та зібрати всю сім’ю разом. Часто саме святкування у вересні пояснюється тим, що так святкують в Індії. Оскільки свято бере своє коріння звідти, то цілком логічна й ця дата.

Важлива не сама дата, а суть свята. Бо це свято – це про міцні родинні цінності та про те, щоб виділити день і присвятити його донечкам. Так само це ще один привід зібратися всім разом та гарно і якісно провести час.

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Проводьте цей день разом з сім'єю. Фото: lexinform.com.ua

Значення свята День доньки

Насамперед свято було організовано для підвищення обізнаності про проблему дискримінації дівчаток. Тож така згадка була для того, щоби ще раз наголосити на цінності та важливості доньок у сім’ї.

По всьому світу, а особливо в Індії існує проблема дискримінації за статевою ознакою. Ініціатива запровадження Дня доньки мала привернути увагу суспільства до цієї проблеми, підняти цінність, підтримати та нагадати про такі самі права дівчаток.

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Виділення окремо дня символізує про вагомість та необхідність. Так само це дає змогу організовувати різні заходи та вкотре нагадати суспільству про важливість дівчаток. З часом ця ініціатива набрала обертів та поширилися.

Зараз День доньки – свято, що має два різних значення. Перше – це нагадати про дискримінацію дівчаток та рівні права. Друге – це родинне свято, коли вкотре нагадують та показують свою любов до донечок.

Фото: life.pravda.com.ua

Традиції та ідеї святкування Дня доньки

Оскільки це свято не є офіційним, то і сталих традицій святкування також немає, кожен може провести цей день за своїм бажанням. Ми зібрали для вас найрозповсюдженіші традиції та ідеї святкування.

Подарунок. Можна підготувати символічний подарунок чи сюрприз для своєї донечки. Залежно від віку це може бути: квіти, іграшка, прикраса або одяг. Якщо донька десь далеко, то можна надіслати листівку або просто слова привітання.

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Спільний відпочинок. Цей день важливо провести разом з сім’єю. Можна піти на прогулянку, у кіно на фільм, у парк на розваги чи організувати якусь активність вдома. Головне, щоб це було щось приємне для доньки.

Фотосесія. Це також хороша активність для сім’ї. Після такого проведення часу разом залишуться не просто гарні спогади, але і фотокартки на все життя. І так само в об’єктиві камери дівчинка буде відчувати себе по особливому.

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Лист побажання. Батьки, або навіть ціла сім’я, можуть написати листа для доньки. Про її хороші якості, цікаві історії за рік, що вони найбільше цінують у ній та багато іншого.

Якісний час разом. Найголовніше в цей день провести добре час усі разом. Залежно від ваших цінностей та вподобань це може бути будь-що: поїздка на машині, похід на урок верхової їзди, каток чи приготування пиріжків. Головне, щоб можна було згадати через пару років, як ви разом провели добре час.

Активності разом з донькою. Фото: tobemom.org.ua

Хоч не існує офіційної дати святкування дня доньки – це гарна нагода виявити особливу турботу та любов до своїх донечок. Це чудова можливість організувати сімейні посиденьки, сказати теплі слова та побажання, зробити сюрприз чи подарувати подарунок.