Протягом лютого кількість бойових зіткнень на фронті, у порівнянні з січнем, зменшилась. Натомість росіяни стали частіше бити з авіації по позиціях наших військ та прифронтових населених пунктах.

Про це повідомили в Міністерстві оборони.

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Зменшення кількості бойових зіткнень

У відомстві уточнили, що у січні зафіксували 3 274 бойових зіткнень, тоді як у лютому - 5 087.

Водночас на фронті побільшало авіаударів.

«У лютому російська тактична авіація скинула понад 3 522 КАБи. У січні застосувала загалом близько 2 400 керованих авіаційних бомб», - відзвітували у Міноборони.

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Втрати РФ у лютому 2025

За даним Генерального штабу ЗСУ, в лютому російська армія «зазнала значних безповоротних і санітарних втрат живої сили - 36 570 осіб».

Для порівняння, це умовно чисельність трьох мотострілецьких дивізій.

У Міноборони нагадали, найбільше втрат особового складу армія РФ зазнала у грудні 2024 року - 48 670 убитими та пораненими.

У лютому 2025 року наші захисники знищили та уразили 1 415 артсистем противника.

«Такої кількості вистачило б на укомплектування понад 78 артилерійських дивізіонів», - зазначили у відомстві.

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За місяць у ворога мінус три сотні танків. Умовно це 10 ворожих танкових батальйонів (у танковому батальйоні армії РФ - 31 машина). За останні сім місяців це найвищий показник ворожих втрат у цій номенклатурі ОВТ.

Також Сили оборони знищили та пошкодили 596 ворожих бойових броньованих машин.

Крім того, у лютому українські захисники уразили найбільшу кількість автомобілів ворога за весь період від початку широкомасштабного вторгнення - 3 472 одиниці автотранспорту та автоцистерн.