Президент Володимир Зеленський пояснив свою позицію щодо завершення війни в Україні після суперечки у Білому домі.

У соцмережі Х, він написав, що не може піти на припинення вогню без гарантій безпеки. Адже РФ неодноразово порушувала перемир’я.

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Зеленський пояснив свою позицію щодо припинення вогню

Президент визнає, що американська допомога є «важливою для нашого виживання».

За його словами, попри складний діалог, Україна та США залишаються стратегічними партнерами. Однак, Зеленський вважає, що потрібно бути чесними та розуміти спільні цілі.

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«Для нас дуже важливо мати підтримку президента Трампа. Він хоче закінчити війну, але ніхто не хоче миру більше, ніж ми. Ми - ті, хто живе цією війною в Україні. Це боротьба за нашу свободу, за наше виживання», - написав Зеленський у своїй соцмережі Х.

Більше по темі Володимир Зеленський зустрівся з громадою у Вашингтоні Глава держави подякував за підтримку в «цей непростий час» та допомогу.

Глава держави повторив, що Україна хоче справедливого та тривалого миру. І сумнівається, що Росія дотримуватиметься припинення вогню у разі домовленостей.

«Припинення вогню не спрацює з Путіним. За останні десять років він порушував перемир’я 25 разів. Справжній мир - це єдине рішення», - пояснив Зеленський.

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Гарантії безпеки для України

Володимир Зеленський знову зазначив, що Київ готовий підписати угоду про видобуток корисних копалин. І це, на думку президента, може бути першим кроком до гарантій безпеки.

«Припинення вогню без гарантій безпеки є небезпечним для України. Ми воюємо вже 3 роки, і український народ повинен знати, що Америка на нашому боці», - зауважив український лідер.

Президент додав, що Європа готова до непередбачуваних обставин і допомоги з фінансуванням української армії.

«Нам також потрібна роль США у визначенні гарантій безпеки - яких саме, в якому обсязі та коли. Коли ці гарантії будуть відомі, ми зможемо говорити з Росією, Європою та США про дипломатію. Сама по собі війна - це надто довго, і ми не маємо достатньо зброї, щоб повністю їх (росіян – ред.) витіснити», - сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський хоче, аби США були на боці України та знову подякував американцям за підтримку.

Глава держави також відзначив, що його відносини з американським президентом - це більше, ніж просто про двох лідерів.

«Це історичний і міцний зв’язок між нашими народами. Тому я завжди починаю зі слів вдячності нашого народу американському народу. Американський народ допоміг врятувати наш народ. Люди та права людини на першому місці. Ми щиро вдячні. Ми хочемо тільки міцних відносин з Америкою, і я дуже сподіваюся, що вони у нас будуть», - підсумував президент України.