Емоційна стабільність - це один із головних компонентів нашого здорового та щасливого життя. Адже це те, що впливає на наше самопочуття, наші стосунки з друзями/рідними та здатність досягати цілей. Ми живемо в час нестабільності та змін, тож збереження емоційного балансу стає дуже важливим та необхідним. Підготували вам кілька порад, які допоможуть залишитися емоційно стабільними.

Займайтесь спортом

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Фізична активність — це хороша можливість врівноважити ваші емоції. Адже під час спорту виділяються так звані «гормони щастя»: дофамін, ендорфін, серотонін та окситоцин. Часто, після тренування відчувається приплив енергії, задоволення та радості. Заплановані тренування вносять стабільності та впевненості на тиждень. Так само це допомагає відпочити вашому мозку.

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Спорт допомагає зняти напругу. Фото: ictv.ua

Знайдіть своє хобі

Творчість допомагає вивільнити емоції через щось прекрасне. Займатися тим, що приносить задоволення та залишає посмішку на обличчі — найкраще рішення для емоційної стабільності. Іноді для відпочинку чи зниження стресу, необхідно десять хвилин приділити творчості. Коли ви занурюєтесь у процес, тривожні думки зникають, у голові настає штиль. Через творчість можна знайти рішення проблемам або глибше зрозуміти себе і свої цінності.

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Знайдіть своє хобі. Фото: espreso.tv

Будьте на позитиві

Навіть, якщо ситуація важка, однаково необхідно взяти щось хороше з неї. Знайдіть якийсь позитивний момент і сконцентруйтеся на ньому, або ж нехай це буде уроком для вас на майбутнє. Замість того, щоб зосередитися на проблемі, зосередьтесь на можливостях її рішення. Посмішка дає сигнал мозку, що все нормально, тим самим знижує рівень тривожності. Але так само не потрібно одягати «рожеві окуляри». Необхідно дотримуватися балансу, але все ж спробуйте посміхатис частіше.

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Посміхайтесь частіше. Фото: fact-news.com.ua

Приберіть дратівливі фактори

Прослідкуйте за собою та визначте, що саме у вас спричиняє дратування та коли ви втрачаєте контроль. Визначте конкретні чинники. Коли ви будете знати свої подразники, то зможете наперед придумати рішення, як їх запобігти, або знайдете шляхи їх рішення. Наприклад, ви помітили, що вас починають дратувати люди більше, коли ви вже дуже голодні. Тож, можна поїсти, і тоді вже вирішувати якісь справи чи починати спілкування.

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Дозволяйте негативні емоції

Ігнорування негативних емоцій призведе до вигорання, або, навіть емоційного зриву, що не вирішить ситуацію, а зробить тільки гірше. Адже це, як каструлю з бурливою водою, яку ви намагаєтесь закрити кришкою. Усі наші емоції нормальні, іноді ми відчуваємо гнів, іноді радість. Так, негативні емоції важкі та неприємні, але вони в нас є. Проживання власних емоцій дає змогу не застрягати в них, а рухатися далі.

Намагайтеся висипатися

Якісний сон допомагає організму відновлюватися, поліпшити розумові здібності, уникнути депресії та навіть схуднути. За цілий день ми дуже втомлюємося, і щоб далі функціонувати нормально, нам необхідна підзарядка. Сон — це саме ця підзарядка для організму. Через брак нормального сну знижується наша уважність та підвищується дратівливість, а іноді, навіть, присутня неадекватна реакція на ситуацію. Тож, висипатися вкрай важливо.

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Висипайтесь. Фото: rbc.ua

Прислухайтеся до себе

Наш організм завжди дає нам знаки, якщо йому щось не вистачає чи якщо він щось потребує. Тому прислухайтеся до свого організму. Наприклад, коли це стосується дефіциту вітамінів — коли ви хочете щось нестандартне, чи випадає волосся, ламаються нігті й т.д., може, якраз час звернутися до лікаря та здати аналізи. Так само, якщо ви не хочете йти на якусь зустріч, а бажаєте лишитися вдома. То іноді варто так і зробити. Найкраще про себе можете попіклуватися, лише ви самі.

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Розвивайтеся

Пізнавайте себе з різних сторін. Пробуйте щось нове. Не стійте на місце. Пізнавайте нові шляхи, пробуйте щось цікаве, вдосконалюйтесь — це піде на користь вашим навичкам і вашому емоційному здоров’ю. Вибирайтеся зі своєї зони комфорту, пізнавайте життя з різних його сторін.

Розвивайтеся. Фото: agropolit.com

Мінімізуйте споживання негативних новин

Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Не шукайте інформацію про події цілодобово, позаяк часто можна потрапити на фейки. Неправдива інформація додає стресу та жаху у ваше життя (розпізнати фейки, буває, не дуже просто). Виділіть собі час, коли ви читаєте новини та передивляєтесь, що відбувається у світі. Знайдіть собі до п’яти перевірених джерел і звідти черпайте інформацію.

Робіть собі повний day off

Кожен день ми за чимось гонимося і постійно поспішаємо, біжимо. У кінці тижня, або місяця вже є відчутна втома, яка негативно впливає на наш емоційний стан. Інколи необхідно робити собі повний вихідний від гаджетів, роботи та якихось турбот. День, у якому ви робите все, що захочете: спите цілий день, гуляєте, дивитесь фільми або будь-що інше. Це не день для прибирання чи відвідування гостей. Це пауза, у якій ви можете відпочити.

Зробіть собі повний "day off". Фото: ukr.media

Допомагайте іншим

Піклування про інших допомагає знизити рівень напруження. Коли відволікаєется на інший об’єкт, проявлення турботи та підтримки, додасть вам енергії та сил. Розуміння, що ви можете надати допомогу комусь іншому дозволить вам відчувати себе краще, рівень тривоги знизиться, а життя заграє новими фарбами.

Допомагайте іншим. Фото: health.24tv.ua

Все мине

Цар Соломон мав перстень, на якому було написано «Все мине». Так він завжди знав, що погане колись закінчується, хоча й хороше теж. Наше життя має різні фарби, іноді погане трапляється, але ми самі вирішуємо, як реагувати. Розуміння того, що це колись закінчиться, додає нам сил і бажання жити далі.

Все пройде. Фото: oniks.ua

Усі проходять через важкі обставини. Кожен має знайти свою внутрішню опору, щось, що додає сил та бажання рухатися далі й використовувати це. Так само кожен має приділяти час на відпочинок, щоби поновити ресурси та енергію в організмі. Для зберігання емоційної стабільності необхідно використовувати різні компоненти та методи. Бережіть себе та свій емоційний стан, ви самі – це найцінніше, що у вас є.