Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над планом припинення вогню, який потім представлять США

Про це розповів британський премʼєр-міністр Кір Стармер, повідомляє Guardian.  

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Стармер анонсував підготовку мирного плану

За словами Кіра Стармера, про підготовку плану домовилися після обговорень з президентами Франції та України Емманюелем Макроном та Володимиром Зеленським

Британський премʼєр не виключає, що до розробки цього проєкту можуть долучитися ще одна або дві країни. 

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За його словами, узгоджений мирний план представлять США

«Я вважаю, що ми зробили крок у правильному напрямку», - сказав Стармер в ефірі ВВС.

Стармер переконаний, що у випадку досягнення угоди її «потрібно захищати». Він назвав «найгіршим з усіх результатів» ситуацію, коли Росія може порушити домовленості. 

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«Це траплялося в минулому. Я думаю, що це реальний ризик, і тому ми повинні переконатися, що якщо угода буде укладена, то це буде довгострокова угода, а не тимчасова пауза», - сказав британський прем’єр.

У Лондоні відбудеться саміт щодо України 

2 березня у Лондоні відбудеться саміт європейських лідерів. 

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Учасники обговорюватимуть посилення позицій України, військову підтримку, економічний тиск на Росію, досягнення справедливого миру та розробку гарантій безпеки для України.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що працює над відновленням діалогу між Україною та США, попри суперечку Зеленського і Трампа в Білому домі.

Французький лідер має намір переконати Сполучені Штати у необхідності продовжувати фінансову і військову допомогу Києву, оскільки це є їхнім стратегічним інтересом.

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні поговорила телефоном з президентом США Дональдом Трампом напередодні саміту європейських лідерів у Лондоні та зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

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