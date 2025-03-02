Російська армія вдарила дроном по маршрутці у Херсоні. 

Загинула жінка. 

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Ще десятеро людей - постраждали. 

Удар по маршрутці у Херсоні 

Окупанти атакували громадський транспорт близько опівдня. 

Сталося це на зупинці в Дніпровському районі Херсона.

У поліції розповіли, що після вибуху водій скерував автобус до медичного закладу, аби постраждалі якомога швидше отримали необхідну допомогу.

Один із потерпілих чоловіків перебуває у важкому стані.

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Жертвою ворога стала 53-річна жінка. 

«В результаті атаки ворожого дрона на маршрутний автобус у Дніпровському районі загинула 53-річна жінка», - повідомив керівник МВА Роман Мрочко. 

Наслідки обстрілу маршрутки у Херсоні. Фото поліції

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За даними ДСНС, через падіння уламків дрона загорівся будинок. Пошкоджені сусідні оселі.

Обстріли Херсонщини 

Внаслідок ворожих обстрілів за добу в області загинуло двоє людей. 14 - поранені. Серед постраждалих - дитина та двоє поліцейських. 

Як повідомили в поліції, внаслідок ворожого мінометного обстрілу Берислава травми несумісні з життям отримала 63-річна місцева жителька.

Вдень внаслідок атаки російського безпілотника по Дар’ївці травмувалися 11-річний хлопчик та 48-річна жінка. Стан дитини залишається тяжким.

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Двоє патрульних поліцейських постраждали під час евакуації місцевих жителів. Їхня автівка наїхала на невідомий вибуховий предмет. 

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