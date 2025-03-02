Російська армія вдарила дроном по маршрутці у Херсоні.
Загинула жінка.
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Ще десятеро людей - постраждали.
Удар по маршрутці у Херсоні
Окупанти атакували громадський транспорт близько опівдня.
Сталося це на зупинці в Дніпровському районі Херсона.
У поліції розповіли, що після вибуху водій скерував автобус до медичного закладу, аби постраждалі якомога швидше отримали необхідну допомогу.
Один із потерпілих чоловіків перебуває у важкому стані.
Жертвою ворога стала 53-річна жінка.
«В результаті атаки ворожого дрона на маршрутний автобус у Дніпровському районі загинула 53-річна жінка», - повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Російські військові атакували Запоріжжя: постраждала жінка
Обстріли Херсонщини
Внаслідок ворожих обстрілів за добу в області загинуло двоє людей. 14 - поранені. Серед постраждалих - дитина та двоє поліцейських.
Як повідомили в поліції, внаслідок ворожого мінометного обстрілу Берислава травми несумісні з життям отримала 63-річна місцева жителька.
Вдень внаслідок атаки російського безпілотника по Дар’ївці травмувалися 11-річний хлопчик та 48-річна жінка. Стан дитини залишається тяжким.
Двоє патрульних поліцейських постраждали під час евакуації місцевих жителів. Їхня автівка наїхала на невідомий вибуховий предмет.