У Міністерстві закордонних справ України відреагували на ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС через тимчасово окуповану Росією територію.

У відомстві засудили порушення співробітниками агентства суверенітету та територіальної цілісності України. Вважають, що такі дії стали наслідком російського шантажу.

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Україна направила МАГАТЕ ноту протесту

МЗС розцінює дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками агентства.

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У міністерстві заявили, що Росія навмисно створює перепони для роботи міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною і резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

«Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків. Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту», - йдеться в заяві.

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У МЗС нагадали, що Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію. Однак, у такому випадку Москва відмовляла МАГАТЕ надати гарантії безпеки.

«Кремль навмисно блокував безпечний виїзд фахівців через підконтрольну Україні територію, змушуючи агентство погодитися на російські умови», - наголосили в МЗС.

Київ направив ноту протесту МАГАТЕ, в якій засудив порушення свого суверенітету та територіальної цілісності з боку працівників організації.

МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС через окуповані території

Раніше з’явилася інформація, що МАГАТЕ вперше провело ротацію свого персоналу на ЗАЕС через окуповані території.

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«Сталося те, що ще кілька днів тому здавалося неможливим. МАГАТЕ розмістило свій персонал на Запорізькій АЕС через окуповану Росією територію без українського погодження», - написав журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у соцмережі Х.

Російські ЗМІ повідомляли про ротацію МАГАТЕ, посилаючись на заяви «Росатома». За їхньою інформацією, вона пройшла під охороною російських військових.

«У складі 27 команди спостерігачів МАГАТЕ три інспектори. Їхнє завдання, як і раніше, - спостереження та оцінка стану безпеки станції, як експлуатаційної, так і фізичної», - процитувало «Суспільне» російський «Интерфакс».

Коли відбулася ротація - не уточнюють.