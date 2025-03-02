За словами президента Володимира Зеленського, гроші підуть на виробництво зброї в Україні.

«Наші люди повинні бути впевнені в тому, що Росія більше ніколи не повернеться з війною», - зазначили в Офісі президента України.

Також на порядку денному було питання гарантій безпеки Україні та всій Європі.

Український президент та італійська прем’єрка обговорили формати нових контактів для консультацій між європейськими країнами та Сполученими Штатами.

Володимир Зеленський наголосив, що важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з партнерами - країнами Європи та США .

Лідери говорили про підготовку спільного плану дій для закінчення війни «справедливим та стійким миром».

Британія і Франція разом з Україною підготують план «припинення бойових дій»

Перед зустріччю з Володимиром Зеленським та самітом у Лондоні прем’єрка Італії Джорджа Мелоні поговорила телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Подробиці розмови не розкривають.

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер анонсував, що Велика Британія та Франція разом з Україною підготують план припинення вогню, який потім представлять США. Він не виключає, що до розробки можуть долучитися ще одна або дві країни.

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Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що працює над відновленням діалогу між Україною та США, попри суперечку Зеленського і Трампа в Білому домі.