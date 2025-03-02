У Лондоні президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єркою Італії Джорджею Мелоні.

Лідери говорили про підготовку спільного плану дій для закінчення війни «справедливим та стійким миром».

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Зеленський зустрівся з Мелоні

Володимир Зеленський наголосив, що важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з партнерами - країнами Європи та США.

Український президент та італійська прем’єрка обговорили формати нових контактів для консультацій між європейськими країнами та Сполученими Штатами.

Advertisement

Також на порядку денному було питання гарантій безпеки Україні та всій Європі. 

«Наші люди повинні бути впевнені в тому, що Росія більше ніколи не повернеться з війною», - зазначили в Офісі президента України. 

Володимир Зеленський повторив, що Україні потрібен мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки.

Україна та Британія підписали угоду про позику на 3 млрд доларів на оборону
Більше по темі

Україна та Британія підписали угоду про позику на 3 млрд доларів на оборону

За словами президента Володимира Зеленського, гроші підуть на виробництво зброї в Україні.

Британія і Франція разом з Україною підготують план «припинення бойових дій»

Перед зустріччю з Володимиром Зеленським та самітом у Лондоні прем’єрка Італії Джорджа Мелоні поговорила телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Подробиці розмови не розкривають. 

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер анонсував, що Велика Британія та Франція разом з Україною підготують план припинення вогню, який потім представлять США. Він не виключає, що до розробки можуть долучитися ще одна або дві країни. 

Advertisement

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що працює над відновленням діалогу між Україною та США, попри суперечку Зеленського і Трампа в Білому домі.

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Зеленський
Зеленський щонайменше 33 рази дякував американцям і лідерам США за допомогу, - CNN США
Зеленський щонайменше 33 рази дякував американцям і лідерам США за допомогу, - CNN
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Президент України прибув до Британії Зеленський
Президент України прибув до Британії
Київ Пост
1д тому
Володимир Зеленський зустрівся з громадою у Вашингтоні США
Володимир Зеленський зустрівся з громадою у Вашингтоні
Київ Пост
1д тому
Після суперечки в Овальному кабінеті Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити США
Після суперечки в Овальному кабінеті Рубіо заявив, що Зеленський має перепросити
За матеріалами Укрінформ
1д тому
Читати далі
Мелоні поспілкувалася з Трампом напередодні саміту у Лондоні США
Мелоні поспілкувалася з Трампом напередодні саміту у Лондоні
Київ Пост
13г тому
Словаччина не підтримуватиме Україну у війні ні фінансово, ні військово, - Фіцо Європа
Словаччина не підтримуватиме Україну у війні ні фінансово, ні військово, - Фіцо
Київ Пост
15г тому
Україна та Британія підписали угоду про позику на 3 млрд доларів на оборону Європа
Україна та Британія підписали угоду про позику на 3 млрд доларів на оборону
Київ Пост
16г тому
Припинення вогню без гарантій небезпечне для України, - Зеленський США
Припинення вогню без гарантій небезпечне для України, - Зеленський
Київ Пост
1д тому
" Попередній МАГАТЕ провело ротацію на ЗАЕС через окуповану територію - Україна відреагувала