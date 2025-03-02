Поліція Гельсінкі заявила про зняття арешту з танкера Eagle S, який підозрюють у пошкодженні кабелів у Балтійському морі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.

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Фінляндія зняла арешт із танкера Eagle S

Згідно з заявою правоохоронців, арешт із судна зняли у п’ятницю, 28 лютого, оскільки попереднє розслідування та проведення технічних слідчих заходів на судні не встановили підстав для продовження арешту.

Зазначається, що вихід судна із територіальних вод і економічної зони Фінляндії контролює прикордонна охорона. Судно вже покинуло місто Порвоо.

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Оператори системи транспортування електроенергії та газу Fingrid і Elering також відмовилися від арешту судна Eagle S через фінансові ризики. Водночас оператори мають намір подати позов про відшкодування збитків, завданих танкером Eagle S, і домогтися компенсації через суд.

Наразі компанії Fingrid і Elering самостійно покривають витрати на ремонт кабелю Estlink 2, щоб якомога швидше відновити з’єднання.

Водночас у поліції заявили, що питання про примусові заходи щодо екіпажу танкера розглядатиметься окремо. За даними попереднього розслідування, у скоєнні злочину підозрюють вісьмох осіб. З них троє залишаються у Фінляндії під підпискою про невиїзд.

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Пошкодження підводного кабелю у Балтійському морі

Розрив кабелю Estlink 2 та чотирьох телекомунікаційних кабелів, які пролягають між Фінляндією та Естонією, стався 25 грудня 2024 року в особливій економічній зоні Фінляндії.

Судно Eagle S, яке ходить під прапором Островів Кука, було затримано фінською владою наприкінці грудня та доставлене на якірну стоянку в порт Кілпілахті. На початку січня на судно було накладено арешт. Компанія-судновласник клопотала про скасування цього заходу, але безуспішно.

Фінська поліція підозрює, що Eagle S пошкодив кабелі своїм якорем. У Гельсінкі не виключають, що обрив кабелів міг стати результатом диверсії на користь РФ, а Eagle S може належати до «тіньового флоту» Росії.