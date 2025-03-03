У ніч на 3 березня російська армія знову атакувалу Україну різними типами БПЛА.

Сили оборони України збили 46 російських безпілотників, ще 31 БПЛА локаційно втрачений, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

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Скільки дронів вдалося збити 3 березня

Росіяни атакували Україну 83 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

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Станом на 08:30 понеділка, 3 березня, підтверджено збиття 46 дронів інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській та Дніпропетровській областях.

Ще 31 ворожий безпілотник-імітатор локаційно втрачений (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки є пошкодження на Харківщині, Сумщині, Київщині, Черкащині, Дніпропетровщині та Запоріжжі.

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Дрони збивали на Київщині, Одещині, Дніпропетровщині та Хмельниччині.

Атаки на Україну 2-3 березня

Російські війська атакували Кривий Ріг та Нікопольський район. Постраждала людина, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«У Кривому Розі внаслідок атаки постраждала 52-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Лікуватися буде вдома», - написав він.

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У місті спалахнула пожежа, яку рятувальники загасили. Пошкоджені промислове підприємство, медзаклад, 6 багатоповерхівок, авто.

По Нікопольщині агресор ударив увечері та вранці. Поцілив дронами-камікадзе по Мирівській та Марганецькій громадах. Загиблих і поранених немає.

Упродовж доби російські окупанти завдали 552 удари по 13 населених пунктах Запорізької області, зазначив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Відомо про пошкодження квартир та приватних будинків.

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