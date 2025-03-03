У ніч з 2 на 3 березня в Лос-Анджелесі академія кіномистецтв США оголосила імена тих, хто отримав премію “Оскар” на 97-й церемонії.
97-ма церемонія “Оскара” - що варто знати
Титул найкращого головного актора дістався Едрієну Броуді, котрий продемонстрував свою майстерність у кінофільмі “Бруталіст”.”
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Найкращою акторкою стала Майкі Медісон, яка зіграла у фільмі “Анора”.
Цьогоріч у найпрестижнішій номінації “Найкраща кінострічка” перемогу здобула кінокартина “Анора”.
Творчий колектив кінофільму отримав одразу п’ять статуеток: окрім нагороди за найкращу кінострічку, ще й за “Найкращу постановку”, “Найкращу жіночу роль”, “Найкращий початковий сценарій” та “Найкраще зведення кадрів”.
Найкращим повнометражним анімаційним кінофільмом було визнано “Потік. Останній кіт на Землі”, а найкращою короткою анімаційною стрічкою - “У тіні кипариса”.
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Технічна нагорода за “Найкращий звук” дісталася “Дюні: Частина друга”, а в категорії “Найкраща пісня до фільму” перемогу здобула композиція “El Mal” із “Емілії Перес”.
Цьогоріч у боротьбі за “Оскар” у категорії “Найкраща повнометражна документальна кінострічка” брала участь картина про Україну “Порцелянова війна”, але їй не вдалося здобути перемогу.
Цей кінофільм, створений у колаборації між Україною, США та Австралією, розповідає про трьох художників порцелянової анімалістики з Харкова: Славу Леонтьєва, його супутницю життя Аню Стасенко та їхнього товариша Андрія Стефанова.
Оскар 2025: Повний список переможців
Повний список всіх номінацій та переможців:
- Найкращий фільм: “Анора” (Алекс Коко, Саманта Кван та Шон Бейкер)
- Найкраща режисерська робота: Шон Бейкер (“Анора”)
- Найкраща чоловіча роль: Едрієн Броуді (“Бруталіст”)
- Найкраща жіноча роль: Майкі Медісон (“Анора”)
- Найкраща чоловіча роль другого плану: Кіран Калкін (“Справжній біль”)
- Найкраща жіноча роль другого плану: Зої Салдана (“Емілія Перес”)
- Найкращий оригінальний сценарій: “Анора” (Шон Бейкер)
- Найкращий адаптований сценарій: “Конклав” (Пітер Строган)
- Найкращий анімаційний повнометражний фільм: “Потік. Останній кіт на Землі”
- Найкращий анімаційний короткометражний фільм: “У тіні кипариса”
- Найкращий міжнародний художній фільм: “Я все ще тут”
- Найкращий документальний повнометражний фільм: “Немає іншої землі”
- Найкращий документальний короткометражний фільм: “Єдина дівчина в оркестрі”
- Найкращий ігровий короткометражний фільм: “Я не робот”
- Найкраща музика до фільму: “Бруталіст” (Деніел Блумберг)
- Найкраща пісня до фільму: “El Mal” (“Емілія Перес”)
- Найкращий звук: “Дюна: Частина друга” (Гарет Джон, Річард Кінг, Рон Бартлетт, Дуг Гемфілл)
- Найкращі візуальні ефекти: “Дюна: Частина друга” (Пол Ламберт, Стівен Джеймс, Ріс Солкомб, Герд Нефцер)
- Найкраща робота художника-постановника: “Wicked: Чародійка” (Натан Кроулі, Лі Сандейлс)
- Найкраща операторська робота: “Бруталіст” (Лол Кроулі)
- Найкращий грим та зачіски: “Субстанція” (Пʼєр-Олівер Персен, Стефані Гійон, Мерілін Скарселлі)
- Найкращий дизайн костюмів: “Wicked: Чародійка” (Пол Тейзвелл)
- Найкращий монтаж: “Анора” (Шон Бейкер).