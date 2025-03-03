У ніч з 2 на 3 березня в Лос-Анджелесі академія кіномистецтв США оголосила імена тих, хто отримав премію “Оскар” на 97-й церемонії.

97-ма церемонія “Оскара” - що варто знати

Титул найкращого головного актора дістався Едрієну Броуді, котрий продемонстрував свою майстерність у кінофільмі “Бруталіст”.”

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Найкращою акторкою стала Майкі Медісон, яка зіграла у фільмі “Анора”.

Цьогоріч у найпрестижнішій номінації “Найкраща кінострічка” перемогу здобула кінокартина “Анора”.

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Творчий колектив кінофільму отримав одразу п’ять статуеток: окрім нагороди за найкращу кінострічку, ще й за “Найкращу постановку”, “Найкращу жіночу роль”, “Найкращий початковий сценарій” та “Найкраще зведення кадрів”.

Найкращим повнометражним анімаційним кінофільмом було визнано “Потік. Останній кіт на Землі”, а найкращою короткою анімаційною стрічкою - “У тіні кипариса”.

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Технічна нагорода за “Найкращий звук” дісталася “Дюні: Частина друга”, а в категорії “Найкраща пісня до фільму” перемогу здобула композиція “El Mal” із “Емілії Перес”.

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Цьогоріч у боротьбі за “Оскар” у категорії “Найкраща повнометражна документальна кінострічка” брала участь картина про Україну “Порцелянова війна”, але їй не вдалося здобути перемогу.

Цей кінофільм, створений у колаборації між Україною, США та Австралією, розповідає про трьох художників порцелянової анімалістики з Харкова: Славу Леонтьєва, його супутницю життя Аню Стасенко та їхнього товариша Андрія Стефанова.

Оскар 2025: Повний список переможців

Повний список всіх номінацій та переможців: