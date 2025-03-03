Україна готова підписати угоду про видобуток корисних копалин зі США, заявив президент Володимир Зеленський британським ЗМІ в неділю.

«Угода, яка лежить на столі, буде підписана, якщо сторони будуть готові», - сказав він під час спілкування з деякими британськими ЗМІ пізно ввечері після знакового саміту в Лондоні.

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Угода, яка мала стати кроком до припинення конфлікту в Україні, зірвалася в п’ятницю після телевізійної конфронтації в Овальному кабінеті, яка почалася із зауважень віце-президента США Венса і продовжилася президентом Трампом, які обидва лаяли президента Зеленського.

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«Наша політика полягає в тому, щоб продовжувати те, що відбувалося в минулому; ми налаштовані конструктивно», - сказав Зеленський, якого цитує BBC.

«Якщо ми домовилися підписати угоду про мінеральні ресурси, ми готові її підписати».

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Український президент опинився між двох вогнів. У нього слабкі карти, тож перш ніж сміливо грати далі, йому треба зважити всі можливі результати.

На запрошення Трампа Зеленський у п’ятницю здійснив візит до Вашингтона з візитом до Білого дому, щоб підписати американсько-українську угоду про спільну розробку величезних мінеральних ресурсів України в рамках післявоєнного відновлення в мирній угоді, укладеній за посередництва США.

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Але під час зустрічі в Овальному кабінеті Трамп розкритикував Зеленського, сказавши йому, щоб він був більш «вдячним» за підтримку США в трирічній війні, і що без допомоги США Україна була б завойована Росією.

«Ви або укладаєте угоду, або ми йдемо геть, - додав Трамп. «І якщо ми підемо, ви будете боротися, і я не думаю, що це буде красиво».

Раніше американський лідер заявляв, що запропонована угода про видобуток корисних копалин буде «дуже справедливою».

Пропозиція полягала в тому, щоб надати Вашингтону фінансові вигоди за допомогу Україні в укладенні перемир’я, навіть якщо Трамп неодноразово відмовлявся надати будь-які американські військові сили як підтримку європейським військам, які могли б виступати в ролі миротворців.

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Після бурхливого обміну думками Зеленський поїхав у своєму кортежі незабаром після того, як його попросили виїхати, так і не провівши запланованої спільної прес-конференції.

За повідомленням Білого дому, угода про постачання ресурсів не була підписана.

У неділю союзники України об’єдналися навколо Зеленського на саміті, організованому прем’єр-міністром Великої Британії Кейром Стармером, який заявив, що багато європейських лідерів пообіцяли витрачати більше коштів на безпеку і зібрати коаліцію для захисту будь-якого перемир’я.

За матеріалами AFP
За матеріалами AFP
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