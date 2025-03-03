З 2020 року до України було доставлено понад 272 мільйони посилок, причому лише незначна частина, а саме 0,75%, була обкладена ввізним митом.

Пік імпорту припав на минулий рік, свідчать дані Опендатабот.

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В Україні зафіксували зростання обсягів імпорту

Зі загальної кількості імпортованих посилок, що перевищує 272 мільйони, рекордну кількість було зафіксовано у 2024 році — 75 мільйонів.

Це на 30% більше, ніж до початку повномасштабної війни, а річний приріст склав 60%.

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Митні надходження та їх динаміка

За період з 2020 по 2024 роки, митні збори були застосовані до більш ніж 2 мільйонів посилок, що становить 0,75% від загального обсягу.

Завдяки цим зборам, державна скарбниця поповнилася на 668 мільйонів гривень.

У минулому році державний бюджет отримав понад 185 мільйонів гривень від митних зборів, що на 15% перевищує показник 2023 року.

Однак, з урахуванням коливань валютного курсу, реальне зростання надходжень у євровому еквіваленті склало лише 5%.

Якщо порівнювати з 2021 роком, то обсяг митних надходжень зріс на 41%, але через зміну курсу валют фактичне зростання скоротилося до 2,5%.

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У середньому, в 2024 році додаткова плата за кожну посилку становила 351 гривню, або близько 8 євро.

На даний момент, товари, придбані на міжнародних торгових майданчиках вартістю до 150 євро, не підлягають оподаткуванню ПДВ та митом.

Нові законопроєкти та реакція ринку

У парламенті зареєстровано два законопроекти, які пропонують відмінити існуючий поріг у 150 євро для безмитних посилок і запровадити 20% ПДВ на всі міжнародні відправлення.

Єдиним винятком стануть посилки між фізичними особами вартістю до 45 євро.

Компанія Meest, реагуючи на занепокоєння клієнтів, приєдналася до петиції, спрямованої проти запропонованих змін до законодавства.

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На їхню думку, ці нововведення можуть спричинити низку негативних наслідків, включаючи значне подорожчання імпортних товарів, затримки у доставці через складніші митні процедури, а також ускладнення діяльності волонтерів, які забезпечують військових необхідними матеріалами з-за кордону.