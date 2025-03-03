Сотні прихильників України зібралися біля однієї з найвідоміших архітектурних пам’яток Чикаго – водонапірної вежі – щоб висловити підтримку справедливому миру для України в умовах повномасштабного вторгнення Росії.

2 березня тисячі активістів прийшли з плакатами, аби засудити лідера Кремля Володимира Путіна та висловити незгоду з критикою президента Зеленського зі сторони Дональда Трампа під час візиту українського лідера до Білого дому 28 лютого.

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На мітингу, організованому відділенням Іллінойс Українського Конґресового Комітету Америки (УККА), виступив сенатор-демократ Дік Дурбін, а також член Палати представників, демократ Майк Квіглі.

Серед протестувальників було багато неукраїнців, які виступили проти того, що назвали “цькуванням” з боку нової адміністрації США щодо Зеленського. Вони висловили свою позицію, й виступили проти російської агресії, розпочатої щодо України.

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“Дякую всім, хто виступає від імені американського народу. Хочу нагадати тим, хто в Вашингтоні, що вони відповідальність перед людьми, які їх обрали”, – заявила Марія Дмитрів-Капеняк, голова відділення Іллінойс УККА.

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Учасники акції розгорнули 20-метровий український прапор біля водонапірної вежі в Чикаго 2 березня під час проукраїнського мітингу на підтримку справедливого миру. Фото: СКУ

Цитуючи нещодавні опитування громадської думки, вона зазначила, що “більшість американців підтримують Україну і не довіряють Путіну”.

Дмитрів-Капеняк закликала Трампа: “Будь ласка, пане президенте, слухайте ваш народ”.

Квіглі, який був в Україні чотири рази після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року і зустрічався з Зеленським, пожартував, що більше не носитиме костюм під час наступного візиту до Білого дому, маючи на увазі військову форму Зеленського, яку той носить на закордонних візитах.

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Трамп запитав у Зеленського, чому він не носить костюм, зазначивши, що при відвідинах Білого дому люди зазвичай одягають костюми. Він також вимагав більшої вдячності за підтримку США. Однак перевірка фактів CNN показала, що Зеленський вже 33 рази публічно дякував Вашингтону та американському народу до цього візиту.

“Українці ризикують своїм життям, щоб врятувати країну від того, що мало б бути триденним вторгненням. І думка, що президент Трамп шанує Путіна, ганебна”, – сказав Дурбін.

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Захищаючи Зеленського, Дурбін додав: “Зеленський багато разів висловлював свою вдячність”

Квіглі відзначив мужність українців.

“Вони борються проти армії, яка в чотири рази більша… і я поважаю їх і підтримую їхні прагнення до членства в НАТО”, – сказав він.

Одразу після мітингу біля вежі, однієї з небагатьох будівель, що пережила Велику чиказьку пожежу 1871 року, протестувальники вирушили маршем до площі Дейлі, де стоїть скульптура Пабло Пікассо, і також висловили заклики на захист України

“Ви боретеся за демократію”, – сказав Квіглі.