Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Володимир Зеленський повинен відновити переговори зі США щодо укладення угоди про використання природних ресурсів, заявив він агенції PAP.

Президент Польщі закликав Зеленського відновити діалог із США

Ці слова пролунали після конфлікту між Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джей Ді Венсом, що стався минулої п’ятниці в Овальному кабінеті Білого дому.

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Дуда зазначив, що намагається оцінювати політичні події без зайвих емоцій та зважено підходить до їхнього аналізу.

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“Спершу здавалося, що між США та Україною буде підписана угода, проте цього не сталося. Не можу сказати, чи це було емоційне рішення президента Зеленського, чи тактичний крок. Однак факт залишається фактом – ситуація досі не вирішена”, – заявив Дуда.

На його думку, Зеленський має повернутися до діалогу з Вашингтоном, адже саме там він може отримати реальну підтримку у вирішенні військового конфлікту.

“США вже виділили Україні величезні кошти, але кардинального прориву не сталося. Війна триває, Росія продовжує агресію, а прогрес у ситуації залишається дуже повільним”, – додав польський президент.

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Суперечка Зеленського і Трампа

27 лютого президент Володимир Зеленський прибув до США, аби зустрітися зі своїм американським колегою 28 лютого. Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.

Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.

На тлі таких заяв європейські політики виступили з підтримкою України.

Президент Володимир Зеленський вважає, що суперечка, яка сталася з Дональдом Трампом, - недобре для обох сторін.

В інтерв’ю Fox News він наголосив, що партнери мають знати позицію України. Володимир Зеленський зазначив, що Київ хоче миру. Але це має бути справедливий та тривалий мир.

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Крім того, Україна прагне отримати гарантії безпеки. Володимир Зеленський зауважив, що без допомоги США «нам буде важко». Однак, впевнений, що після суперечки його стосунки з Дональдом Трампом можна врятувати.

2 березня в коментарі британським ЗМІ Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду про видобуток корисних копалин зі США.