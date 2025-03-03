У 2024 році в Україні безготівкові транзакції з використанням платіжних карток встановили новий рекорд, досягнувши 94,6% за кількістю операцій та 64,5% за їхньою загальною вартістю.

Про це повідомляє Національний банк України.

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В Україні зафіксували рекорд безготівкових розрахунків

Торік було здійснено 8 654,4 млн операцій з використанням платіжних карток на суму 6 577,4 млрд грн. З них 8 184,8 млн були безготівковими на суму 4 243,5 млрд грн.

Найчастіше українці використовували картки для оплати в магазинах, що склало 73,4% усіх безготівкових операцій за кількістю та 46,8% за їхньою сумою.

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Транзакції між картками становили 31,1% від загальної вартості безготівкових розрахунків та 8,2% від їхньої кількості.

Оплата в інтернеті склала 13,6% за кількістю операцій та 14,7% за їхньою сумою.

Середній чек при оплаті в магазині становив 330 гривень, середній переказ між картками — 1 958 гривень, а середня онлайн-оплата — 561 гривню.

За минулий рік кількість платіжних терміналів збільшилася на 10,5%, досягнувши 496,6 тисяч одиниць, причому 97,5% з них підтримують безконтактну оплату.

Кількість магазинів, де приймають картки, зросла на 12,8% і склала 518,4 тисячі.

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Причини зростання популярності платіжних карток

Завдяки державним ініціативам, таким як “Національний кешбек”, “Зимова єПідтримка” та “єКнига”, загальна кількість виданих платіжних карток зросла на 15% до 132 мільйонів.

Кількість активних карток також збільшилася на 13%, досягнувши 58,8 мільйонів.

Безконтактні та токенізовані картки продовжують набирати популярність.

Число активних безконтактних карток зросло на 14% до 35 мільйонів, а токенізованих — на 33% до 16,5 мільйонів.

Близько 95% безготівкових розрахунків у магазинах здійснювалися за допомогою безконтактних технологій та NFC.