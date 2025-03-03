У 2024 році в Україні безготівкові транзакції з використанням платіжних карток встановили новий рекорд, досягнувши 94,6% за кількістю операцій та 64,5% за їхньою загальною вартістю.
Про це повідомляє Національний банк України.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
В Україні зафіксували рекорд безготівкових розрахунків
Торік було здійснено 8 654,4 млн операцій з використанням платіжних карток на суму 6 577,4 млрд грн. З них 8 184,8 млн були безготівковими на суму 4 243,5 млрд грн.
Найчастіше українці використовували картки для оплати в магазинах, що склало 73,4% усіх безготівкових операцій за кількістю та 46,8% за їхньою сумою.
Транзакції між картками становили 31,1% від загальної вартості безготівкових розрахунків та 8,2% від їхньої кількості.
Оплата в інтернеті склала 13,6% за кількістю операцій та 14,7% за їхньою сумою.
Середній чек при оплаті в магазині становив 330 гривень, середній переказ між картками — 1 958 гривень, а середня онлайн-оплата — 561 гривню.
За минулий рік кількість платіжних терміналів збільшилася на 10,5%, досягнувши 496,6 тисяч одиниць, причому 97,5% з них підтримують безконтактну оплату.
Кількість магазинів, де приймають картки, зросла на 12,8% і склала 518,4 тисячі.
Причини зростання популярності платіжних карток
Завдяки державним ініціативам, таким як “Національний кешбек”, “Зимова єПідтримка” та “єКнига”, загальна кількість виданих платіжних карток зросла на 15% до 132 мільйонів.
Кількість активних карток також збільшилася на 13%, досягнувши 58,8 мільйонів.
Безконтактні та токенізовані картки продовжують набирати популярність.
Число активних безконтактних карток зросло на 14% до 35 мільйонів, а токенізованих — на 33% до 16,5 мільйонів.
Близько 95% безготівкових розрахунків у магазинах здійснювалися за допомогою безконтактних технологій та NFC.