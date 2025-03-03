Ціни на акції європейських оборонних компаній злетіли в понеділок, оскільки Лондон і Європейський Союз прагнуть збільшити військові витрати в умовах невизначеності щодо зобов’язань США перед Україною і НАТО.

Акції BAE Systems зросли на 14%, що допомогло лондонському індексу FTSE 100 досягти рекордно високого рівня, останнього в серії за останні місяці.

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Французька оборонна група Thales виросла на 15%, а німецька Rheinmetall - на 14% під час післяобідньої торгівлі.

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«Європа об’єднується навколо України, і важко бачити, що акції оборонних компаній не користуються роками замовлень», - сказав Ніл Вілсон, аналітик TipRanks.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн попередила в неділю, що «ми повинні терміново переозброїти Європу», оскільки лідери континенту зустрілися в Лондоні на переговорах щодо кризи в Україні.

Більше по темі У Чикаго тисячі активістів взяли участь у екстреному проукраїнському мітингу 2 березня активісти прийшли з плакатами, аби засудити лідера Кремля Путіна та висловити незгоду з критикою президента Зеленського зі сторони Трампа.

«Зараз вкрай важливо збільшити витрати ... важливо, щоб ми готувалися до найгіршого», - додала вона.

Це сталося після того, як минулого тижня прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер пообіцяв збільшити витрати на оборону Великої Британії до 2,5% економіки до 2027 року.

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У Німеччині дві партії, які сподіваються сформувати наступний уряд, планують вкласти сотні мільярдів євро в оборону і інфраструктуру, коли прийдуть до влади, повідомила в неділю газета Bild.

Індекс DAX підскочив більш ніж на 3% на післяобідніх торгах, встановивши рекордний максимум, а акції автовиробників підскочили після того, як ЄС дав зрозуміти, що надасть їм більшу свободу дій у досягненні нижчих цілей щодо викидів CO2.

Контроль тарифів

Уолл-стріт відкрився з підвищенням, оскільки інвестори чекають на будь-які відчайдушні угоди, щоб уникнути мит, які мають набути чинності у вівторок в Мексиці, Канаді та Китаї.

Трамп підтвердив 25% мита на товари з Мексики та Канади, а з цього тижня запровадив ще 10% на китайські товари.

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«Більш широкий ринок відкидає припущення про те, що Канада і Мексика потенційно можуть отримати певне послаблення тарифів», - сказав аналітик Briefing.com Патрік О’Хара.

О’Хара зазначив, що заяви міністра фінансів Скотта Бессента і міністра торгівлі Говарда Лутніка породили надію на те, що ці дві країни можуть уникнути повного 25% тарифу.

Азіатські фондові ринки в основному зросли в понеділок, оскільки інвестори очікують на потенційний пакет стимулів для Китаю, а також готуються до американських тарифів.

Фондові ринки Гонконгу та Шанхаю розгубили попередній прибуток напередодні ключового засідання китайського парламенту, яке відкривається в середу, в той час як Токіо закрився з ростом на 1,7%.

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Китайські акції частково зросли завдяки даним, опублікованим в суботу, які показали, що виробнича активність зросла в лютому після падіння в попередньому місяці.

Гонконгу допомогло блокбастерне IPO гіганта з виробництва бульбашкового чаю та напоїв Mixue Group, акції якого підскочили на 40%.

В інших країнах криптовалютний сектор був більш стабільним після величезної волатильності в останні дні.

У неділю Трамп назвав п’ять криптовалют, які розглядаються для включення до нового «стратегічного резерву США», що призвело до стрімкого зростання їхньої вартості і частково змінило нещодавнє падіння.

Його заява сприяла широкому зростанню криптовалют, які різко впали кількома днями раніше, оскільки тарифні погрози Трампа і нові скандали, що впливають на цей сектор, похитнули довіру інвесторів до високо волатильних активів.

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Основні показники близько 14:30 GMT

Нью-Йорк - Dow: зростання на 0,2 відсотка до 43,924,08 пунктів

Нью-Йорк - S&P 500: Піднявся на 0,2 відсотка до 5,938,35 пунктів

Нью-Йорк - Nasdaq Composite: +0,4 відсотка до 18 914,59 пунктів

Лондон - FTSE 100: в плюсі на 0,9 відсотка до 8 890,13

Париж - CAC 40: на 1,6 відсотка до 8 244,41

Франкфурт - DAX: на 3,0 відсотки до 23 228,10

Токіо - Nikkei 225: +1,7 відсотка до 37 785,47 (закриття)

Гонконг - індекс Hang Seng: +0,3 відсотка до 23,006,27 (закриття)

Шанхай - композитний індекс: ВНИЗ на 0,1 відсотка до 3,316,93 (закриття)

Євро / долар: Піднявся до $1,0486 з $1,0384 в п’ятницю

Фунт / долар: Піднявся до $1,2694 з $1,2584

Долар / ієна: Долар за ієну: зріс на 150,82 з 149,52 ієни

Євро / фунт: Підвищився на 82,61 пенса з 82,51 пенса

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Західно-Техаський проміжний: подорожчала на 0,5 відсотка до 70,10 долара за барель

Північноморська нафта марки Brent: подорожчала на 0,5 відсотка до 73,18 долара за барель