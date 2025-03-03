Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що було помилкою не залучати представників країн Балтії до обговорення саміту щодо України, повідомляє LRT.

Будріс: Країни Балтії мали бути залучені до саміту лідерів у Лондоні

За словами міністри, його колеги з Північної Європи поділяють аналогічну думку.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Будріс зазначив важливість єдності європейських країн за столом переговорів, особливо в контексті підготовки до майбутніх мирних ініціатив.

Очільник МЗС Литви наголосив, що участь країн Балтії в таких зустрічах є логічною.

Advertisement

Він зазначив, що країни Балтійського регіону, включаючи Литву, надають значну підтримку Україні, як у фінансовому, так і в матеріальному плані, а також активно працюють над зміцненням власної обороноздатності.

Будріс додав, що “наслідки тих чи інших угод щодо України безпосередньо відчуватимуться в Литві”.

Більше по темі Прем’єр Нідерландів наголосив на європейській важливості безпеки в Україні На позачерговому саміті 6 березня європейські лідери продовжать обговорювати гарантії безпеки для України.

Саміт лідерів у Лондоні - що варто знати

2 березня в Лондоні відбулася зустріч лідерів країн-партнерів, присвячена підтримці України.

У заході взяли участь представники Німеччини, Данії, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Іспанії, Канади, Фінляндії, Швеції, Чехії, Румунії, Британії, Туреччини, НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

Advertisement

Під час саміту Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ.

Про важливість саміту лідерів для України та рішення, які під час нього ухвалили читайте тут.

На цей саміт Президент України Володимир Зеленський поїхав одразу після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі.

Очікувалося, що лідери проведуть переговори та підпишуть угоду про корисні копалини.

Однак, під час обговорення російсько-української війни лідери посперечалися у прямому ефірі.

Після цього Трамп звинуватив Зеленського нібито у неповазі до США та небажанні миру.