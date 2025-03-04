У ніч на 4 березня російська армія знову атакувалу Україну різними типами БПЛА.

Сили оборони України збили 65 російських безпілотників, ще 32 БПЛА локаційно втрачений, повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Скільки дронів вдалося збити 3 березня

Росіяни атакували Україну 83 ударними БПЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Advertisement

Станом на 09:00 понеділка, 4 березня, підтверджено збиття 65 дронів інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

Ще 32 ворожих безпілотників локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Більше по темі Сили ППО збили 6 крилатих ракет та 133 безпілотники Внаслідок російської атаки є пошкодження на Київщині та Житомирщині.

Внаслідок атаки є пошкодження на Одещині, Сумщині і Донеччині.

Атаки на Україну 3-4 березня

Російські війська атакували Одесу ударними дронами. Постраждало четверо людей, повідомив начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

У трьох з них — осколкові поранення та перелами кінцівок. Їх госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Advertisement

Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію.

В ДСНС зазначили, що постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі.

Упродовж доби російські окупанти завдали 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, зазначив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

У Пологівському районі 49-річний чоловік загинув, а 46-річна жінка дістала поранення внаслідок російської атаки.

Росія атакувала дитячу лікарню у Сумах. На місці влучання спалахнула пожежа.

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.