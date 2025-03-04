Франція, Німеччина та Британія обмірковують можливість використання арешту понад €200 млрд заморожених активів РФ для стимулювання переговорів щодо завершення війни в Україні.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела.

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Європа може арештувати активи РФ для мирних перемовин

Країни обговорюють, яким чином російські активи можуть бути використані для надання Україні гарантій безпеки в межх розробки плану майбутньої мирної угоди.

Французькі посадовці запропонували арештувати активи, якщо Росія спробує порушити майбутнє перемир’я.

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З початком повномасштабної війни в Україні, країни G7 заблокували приблизно €300 млрд, які належать Центральному банку Росії.

Основна частина цих коштів, а саме €190 млрд, зберігається в бельгійському депозитарії Euroclear, тоді як інші суми розподілені між фінансовими установами Франції, Великої Британії, Японії, Швейцарії та США.

Більше по темі Урсула фон дер Ляєн презентувала план переозброєння Європи на 800 млрд євро Єврокомісія підготувала пропозиції для лідерів країн-членів ЄС, як можна різко підвищити фінансування оборонних витрат у Європейському Союзі.

Нині прибуток, отриманий від цих заморожених активів, спрямовується на покриття кредитів, які країни G7 надали Україні на суму 50 мільярдів доларів.

При цьому, основні активи залишаються в недоторканості.

Україна, Польща та країни Балтійського регіону виступали за конфіскацію цих активів.

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Однак, такі міста як Франція, Німеччина та Бельгія раніше відхиляли цю ідею, побоюючись, що вилучення державного майна може мати наслідки для міжнародного права.

Крім того, Європейський центральний банк висловлює стурбованість щодо можливого підриву статусу євро як надійної валюти для зберігання валютних резервів.

Згідно з повідомленнями, європейські партнери позитивно відреагували на пропозицію Франції, хоча до остаточного узгодження ще потрібен час.

Посилення підтримки цієї ідеї відбулося на тлі заяв адміністрації президента США Дональда Трампа про можливість припинення військової допомоги Україні.

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Британія і Франція разом з Україною підготують план «припинення бойових дій»

Перед зустріччю з Володимиром Зеленським та самітом у Лондоні прем’єрка Італії Джорджа Мелоні поговорила телефоном з президентом США Дональдом Трампом. Подробиці розмови не розкривають.

Британський премʼєр-міністр Кір Стармер анонсував, що Велика Британія та Франція разом з Україною підготують план припинення вогню, який потім представлять США. Він не виключає, що до розробки можуть долучитися ще одна або дві країни.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що працює над відновленням діалогу між Україною та США, попри суперечку Зеленського і Трампа в Білому домі.