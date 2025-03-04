У ніч на 4 березня російська армія вдарила по дитячій лікарні у Сумах. Попередньо, обійшлося без постраждалих, повідомили рятувальники Сумщини.

Удар по Сумах 4 березня - що відомо

“Вночі 4 березня, ворог в черговий раз атакував обласний центр. Внаслідок удару виникла пожежа в приміщені дитячого медичного закладу”, - ідеться в повідомленні.

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Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій повністю погасили пожежу та перевірили місцевість.

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За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

Вночі та зранку російська армія двічі вдарила по Сумській області, повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

Есманьську громаду ворог атакував FPV-дроном. По Сумській громаді була атака БПЛА.

У небі над Сумщиною зенітники збили п’ять російських дронів типу Shahed.

З початку року підрозділи ППО знищили над регіоном вже 584 російські безпілотники.

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Атаки на Україну 3-4 березня

Російські війська атакували Одесу ударними дронами. Постраждало четверо людей, повідомив начальник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер.

У трьох з них — осколкові поранення та перелами кінцівок. Їх госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

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Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію.

В ДСНС зазначили, що постраждала критична інфраструктура, житлові будинки. За декількома адресами спалахнули пожежі.

Упродовж доби російські окупанти завдали 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області, зазначив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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