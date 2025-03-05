У провінції Хайбер-Пахтунхва, Пакистан, двоє смертників здійснили теракт.

У результаті атаки загинуло щонайменше 12 цивільних осіб, ще близько 30 отримали травми, повідомляє Reuters.

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Теракт у Пакистані - подробиці

Терористична атака відбулася ввечері, коли два автомобілі, керовані смертниками та начинені вибухівкою, прорвалися на територію військового об’єкта з метою нападу на військовослужбовців.

Вибухи були настільки сильними, що обвалили покрівлю розташованої поруч мечеті, де перебували люди, а також завдали шкоди відвідувачам прилеглого ринку.

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Згідно з даними, отриманими від місцевої адміністрації, підтверджено загибель 12 місцевих жителів, серед яких 7 дітей, та поранення 30 осіб внаслідок терористичного акту.

Одразу після вибухів на військовий об’єкт напала група озброєних бойовиків.

Проте, атаку вдалося відбити, а шестеро нападників були ліквідовані.

На місці трагедії продовжують працювати екстрені служби, які проводять розбір завалів зруйнованих будівель, шукаючи виживших.

Наразі особи організаторів теракту не встановлені, жодна з терористичних організацій не взяла на себе відповідальність.

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В останні роки в цьому регіоні, розташованому поблизу афганського кордону, активізувалися напади на пакистанських правоохоронців та військовослужбовців з боку ісламістського угруповання «Техрік-і-Талібан Пакистан».

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф виступив із рішучим засудженням теракту, наголосивши, що ворожі наміри проти Пакистану ніколи не будуть реалізовані.

США офіційно внесли угруповання єменських хуситів до списку терористів

4 березня Уряд США оголосив про внесення воєнізованого угруповання єменських хуситів «Ансар Аллах» до списку іноземних терористичних організацій.

«Сьогодні Державний департамент виконує одну з найперших обіцянок президента Трампа після його вступу на посаду, і я радий оголосити про визнання Держдепартаментом угруповання «Ансар Аллах», яку зазвичай називають хуситами, іноземною терористичною організацією», - заявив держсекретар США Марко Рубіо.

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У цьому контексті він зазначив, що з 2023 року хусити здійснили сотні атак на комерційні судна в Червоному морі та Аденській затоці, а також на американських військових, які забезпечують свободу судноплавства та підтримують регіональних партнерів.

Рубіо додав, що США не допустять жодної співпраці інших країн із хуситами.