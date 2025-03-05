Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо вважає, що рішення Дональда Трампа про запровадження високих мит на канадські товари свідчить про прагнення того анексувати країну. Таку думку він висловив під час пресконференції у Оттаві, пише Укрінформ.

Трамп бреше про причини запровадження мит проти Канади - що каже Трюдо

“Пояснення, яке він наводить для запровадження цих невиправданих мит, - фентаніл, - повністю помилкове й неправдиве.

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Тому нам доводиться дослухатися до одного твердження, яке він висловлював неодноразово, що він прагне повного колапсу канадської економіки, оскільки це полегшить анексію”, - сказав Трюдо.

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Канадський премʼєр наголосив, що “цього ніколи не станеться, ми ніколи не станемо 51-им штатом”.

“Мушу визнати, я досі сподівався, що ці мита були частиною розумної переговорної стратегії, покликаної мати наслідки й без фактичного запровадження. Протягом останніх тижнів замовлень для канадських компаній від американських споживачів стало менше, плани розширення у Канаді поставлені на паузу, й люди натомість інвестували у США через загрозу тарифів. Але після запровадження тарифів стане відчутним реальний вплив торговельної війни між нашими державами, і він нашкодить американцям”, - зазначив глава канадського уряду.

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Трюдо додав, що Канада відкрита до оновлення угоди про вільну торгівлю із США й Мексикою, але “не варто обманювати себе стосовно того, чого саме Трамп прагне”.

Трамп запровадив мита проти канадських товарів - що відомо

Варто нагадати, президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на товари, які імпортуються до США з Канади й Мексики. У відповідь Канада запровадила такі ж мита.

Президент США Дональд Трамп запровадив 25%-відсоткові мита на весь імпорт у країну сталі та алюмінію.

Найбільшими постачальниками сталі у США є сусідні країни, тобто Мексика і Канада. З Канади Штати імпортують найбільше алюмінію.

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В адміністрації президента США розглядають можливість запровадження 10-відсоткового мита на продукцію з Європейського Союзу.

У команді президента США наразі немає єдиної позиції щодо запровадження тарифів проти Європейського Союзу, хоча деякі представники виступають за встановлення 10-відсоткового збору. Раніше Президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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