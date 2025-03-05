4 березня 2025 – Світовий Конґрес Українців (СКУ) та світова українська громада глибоко занепокоєні нещодавньою заявою представника Білого дому, який у понеділок сказав: “Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу [Україні], щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню ситуації”.
СКУ та український народ щиро вдячні Сполученим Штатам Америки за їхню незламну відданість і значну військову, економічну та політичну підтримку, надану дотепер. Водночас американський народ не повинен дозволити Володимиру Путіну перехитрити США та поневолити український народ. Ми маємо бути єдиними у протистоянні цьому світовому агресору та воєнному злочинцю.
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СКУ наполегливо закликає Президента Трампа та Конгрес США зберегти та посилити критично важливу військову, економічну та політичну підтримку України у її сміливому протистоянні триваючій військовій агресії та спробам окупації з боку Росії.
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Саме існування України як суверенної держави залежить від безперервної підтримки у сфері протиракетної оборони та інших оборонних можливостей. Щодня українські цивільні громадяни потерпають від російських ракетних і безпілотних атак на міста, житлові райони та критичну цивільну інфраструктуру. Без продовження потужної підтримки оборонних можливостей України сотні тисяч невинних українців ризикують загинути, а їхні громади будуть зруйновані.
Крім того, припинення військової допомоги Україні становить пряму загрозу національній безпеці США. Рішення про припинення підтримки США безпосередньо суперечить заявленій меті Президента Трампа досягти сталого миру в Україні. Росія використає припинення американської допомоги, щоб захопити більше українських територій, послабити Україну та виснажити європейську підтримку – це стратегія, чітко окреслена Володимиром Путіним як його план перемоги. Такий сценарій ще більше дестабілізує регіон, заохотить авторитарні режими у всьому світі й підірве авторитет та стратегічні інтереси США.
Президент СКУ Павло Ґрод наголошує: “Позбавляючи Україну необхідних оборонних систем, США візьмуть на себе відповідальність за неймовірне кровопролиття. Намір Росії є цілком очевидним: окупувати Україну та знищити її як суверенну державу. Щоденні бомбардування українських міст та цивільної інфраструктури лише підтверджують гостру необхідність оборонної військової підтримки”.
СКУ закликає Сполучені Штати негайно підтвердити й посилити свою підтримку оборони України, захищаючи не тільки український суверенітет, але й демократію, права людини й верховенство права у всьому світі.