4 березня 2025 – Світовий Конґрес Українців (СКУ) та світова українська громада глибоко занепокоєні нещодавньою заявою представника Білого дому, який у понеділок сказав: “Ми призупиняємо і переглядаємо нашу допомогу [Україні], щоб переконатися, що вона сприяє вирішенню ситуації”.

СКУ та український народ щиро вдячні Сполученим Штатам Америки за їхню незламну відданість і значну військову, економічну та політичну підтримку, надану дотепер. Водночас американський народ не повинен дозволити Володимиру Путіну перехитрити США та поневолити український народ. Ми маємо бути єдиними у протистоянні цьому світовому агресору та воєнному злочинцю.

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СКУ наполегливо закликає Президента Трампа та Конгрес США зберегти та посилити критично важливу військову, економічну та політичну підтримку України у її сміливому протистоянні триваючій військовій агресії та спробам окупації з боку Росії.

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Саме існування України як суверенної держави залежить від безперервної підтримки у сфері протиракетної оборони та інших оборонних можливостей. Щодня українські цивільні громадяни потерпають від російських ракетних і безпілотних атак на міста, житлові райони та критичну цивільну інфраструктуру. Без продовження потужної підтримки оборонних можливостей України сотні тисяч невинних українців ризикують загинути, а їхні громади будуть зруйновані.

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Крім того, припинення військової допомоги Україні становить пряму загрозу національній безпеці США. Рішення про припинення підтримки США безпосередньо суперечить заявленій меті Президента Трампа досягти сталого миру в Україні. Росія використає припинення американської допомоги, щоб захопити більше українських територій, послабити Україну та виснажити європейську підтримку – це стратегія, чітко окреслена Володимиром Путіним як його план перемоги. Такий сценарій ще більше дестабілізує регіон, заохотить авторитарні режими у всьому світі й підірве авторитет та стратегічні інтереси США.

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Президент СКУ Павло Ґрод наголошує: “Позбавляючи Україну необхідних оборонних систем, США візьмуть на себе відповідальність за неймовірне кровопролиття. Намір Росії є цілком очевидним: окупувати Україну та знищити її як суверенну державу. Щоденні бомбардування українських міст та цивільної інфраструктури лише підтверджують гостру необхідність оборонної військової підтримки”.

СКУ закликає Сполучені Штати негайно підтвердити й посилити свою підтримку оборони України, захищаючи не тільки український суверенітет, але й демократію, права людини й верховенство права у всьому світі.

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Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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