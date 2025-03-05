Акції українських компаній на Лондонській та Варшавській фондових біржах продовжують падати після 15,3% зниження 3 березня 2025 року на тлі суперечки між Україною та США, пише Інтерфакс-Україна.

Проте станом на 13:15 5 березня за Києвом, Курси українських акцій на Варшавській фондовій біржі зросли, повідомляє Інтерфакс. На це вплинули повідомлення про можливі переговори між Трампом і Зеленським щодо закінчення війни.

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Після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про призупинення фінансової допомоги Україні, ціна акцій залізорудної компанії Ferrexpo впала на 9,59% станом на 21:26 за київським часом (EET, UTC+2) у вівторок, згідно з даними Лондонської фондової біржі (LSE).

Уже 5 березня ціна акцій зросла на 7.07%, згідно з інформацією на Лондонській біржі.

Акції великого українського аграрного холдингу МХП знизилися на 0,66%, свідчать дані LSE.

Згідно з даними Варшавської фондової біржі, українські акції також знизилися протягом 4 березня:

Акції провідного виробника молочної продукції в Центральній та Східній Європі Milkiland впали на 2,81% станом на 18:00 за київським часом. Проте 5 березня вони зросли на 23,58%.

Акції агропромислового холдингу Астарта знизилися на 1,41%, проте 5 березня вони зросли на 7,99%.

Акції агровиробника Agroton впали на 0,71%. Проте 5 березня вони зросли на 19,78%.

Акції найбільшого виробника та експортера зернових в Україні Kernel подешевшали на 2,73% – 5 березня вони зросли на 4,44%, згідно з даними Market Watch.

Акції KSG Agro впали на 3,17%, за даними MarketWatch, але 5 березня показали ріст на 11,94%.

Тим часом акції люксембурзького холдингу Coal Energy, який володіє значними вугільними активами в Україні, зросли на 6,22%. 5 березня вони зросли ще на 15,67%.

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28 лютого 2025 року президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі для обговорення двостороннього пакту про безпеку, писав Kyiv Post.

Зустріч завершилася гострою суперечкою, що призвела до раптового скасування запланованої угоди щодо корисних копалин, яка мала стати основою для припинення вогню з Росією.

Пізніше Трамп заявив, що призупиняє всю допомогу Україні, включно з військовою.

Під час звернення до Конгресу 4 березня Трамп підтвердив, що Зеленський зв’язався з ним і висловив готовність підписати угоду «в зручний для США час і місце».