За час призупинення роботи Реєстру боржників в Україні накопичилось близько 165 тисяч нових боргів, свідчать дані Опендатабот.

Єдиний реєстр боржників три місяці не працював через злам.

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В Україні з’явилося 165 тисяч нових боргів за 3 місяці

За період з грудня 2024 по березень 2025, поки відновлювали працездатність Єдиного реєстру боржників після кібератаки, українці отримали понад 164 тисячі нових боргів.

Найбільше збільшилися борги, пов’язані зі спецконфіскацією, виконавчими провадженнями та вилученням знарядь правопорушень.

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На даний момент в Єдиному реєстрі боржників міститься більше 9 мільйонів записів.

З часу останнього оновлення в грудні 2024 року кількість проваджень зросла на 1,9%, що становить 164 304 записи.

Для порівняння, за попередні шість місяців реєстр збільшився на 4,2%.

За вказаний період кількість боргів за спецконфіскацію, тобто за стягнення майна в рамках кримінальних справ без компенсації, зросла на 14%.

Крім того, на 7% збільшилися випадки вилучення предметів, пов’язаних з правопорушеннями, та на 9% - стягнення майна за виконавчими документами.

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Найпоширенішою причиною потрапляння до реєстру є несплата штрафів за порушення правил дорожнього руху (1,9 млн випадків, або 21,4%).

Також 20% становлять борги за адміністративні правопорушення (понад 1,8 млн). Третє місце займають стягнення на користь державного бюджету (1,6 млн, або 18%).

Де в Україні живе найбільше боржників?

Найбільша кількість боржників проживає в Дніпропетровській області (973 185, або 11%).

Далі йдуть Київ (633 286, 7%), Харківська (620 211, 7%), Одеська (525 210) та Донецька (521 062) області.