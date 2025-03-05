В Єлисейському палаці спростували повідомлення про те, що президент Франції Еммануель Макрон планує здійснити візит до Вашингтона разом із президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє The Times.

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У Єлисейському палаці наголосили, що на цей момент спільний візит лідерів Франції, України та Великої Британії до Вашингтона не передбачається.

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Стармер і Макрон можуть поїхати до США разом з Зеленським

5 березня Daily Mail писало про ймовірність спільної поїздки до Вашингтона президентів України та Франції, а також прем’єр-міністра Великої Британії.

«Джерела [Daily Mail] у дипломатичних колах повідомили, що сер Кір [Стармер] та Емманюель Макрон готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським вже наступного тижня, щоб представити Трампу спільну позицію щодо мирного плану», – пише видання.

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Директор ЦРУ сподівається, що обмеження на обмін розвідданими буде знято найближчим часом.

Зустріч може на тлі напруженості у відносинах між США та союзниками, яка виникла останнім часом. І скандальна розмова Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа в Овальному кабінеті під час зустрічі 28 лютого лише посилила протиріччя.

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4 березня між Зеленським та Стармером  відбулася телефонна розмова, після чого президент України заявив, в якій назвав суперечку в Овальному кабінеті «прикрою», але висловив готовність працювати заради миру під «сильним керівництвом» Трампа.

За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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