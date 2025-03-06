Конгрес Українців Естонії (КУЕ) запрошує усіх охочих доєднатись до онлайн-курсу “Україна: Європейський Рубіж”. Це навчання з історії України англійською мовою, організоване Українським центром при Тартуському університеті.

Проєкт відбувається вже вдруге. Участь в першому турі взяли 120 людей з 30 країн світу, написали в КУЕ.

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Цього разу теми навчання охоплюють історію, культуру, ідентичність та політику України, а також її європейську інтеграцію, цифрову трансформацію та можливості на майбутнє.

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Фото: СКУ

“Курс призначений для всіх, хто цікавиться Україною, зокрема для освічених громадян, здатних працювати з концепціями та патернами соціальних наук. Запрошуємо студентів, викладачів, дослідників, громадських активістів, посадовців та інших практиків”, – пишуть організатори.

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Кожну онлайн-лекцію проводить провідний експерт у відповідній галузі. Лектори – відомі науковці та практики з України, Естонії, Австралії, Канади та США.

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Курс доступний безкоштовно на освітній платформі Тартуського університету. Після успішного завершення учасники отримають сертифікат.

Зареєструватись до 9 березня можна за посиланням.