Конгрес Українців Естонії (КУЕ) запрошує усіх охочих доєднатись до онлайн-курсу “Україна: Європейський Рубіж”. Це навчання з історії України англійською мовою, організоване Українським центром при Тартуському університеті. 

Проєкт відбувається вже вдруге. Участь в першому турі взяли 120 людей з 30 країн світу, написали в КУЕ. 

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Цього разу теми навчання охоплюють історію, культуру, ідентичність та політику України, а також її європейську інтеграцію, цифрову трансформацію та можливості на майбутнє.

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Фото: СКУ

“Курс призначений для всіх, хто цікавиться Україною, зокрема для освічених громадян, здатних працювати з концепціями та патернами соціальних наук. Запрошуємо студентів, викладачів, дослідників, громадських активістів, посадовців та інших практиків”, – пишуть організатори. 

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За час роботи ініціативи в Україну було передано вже 676 таких авто.

Кожну онлайн-лекцію проводить провідний експерт у відповідній галузі. Лектори – відомі науковці та практики з України, Естонії, Австралії, Канади та США.  

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Курс доступний безкоштовно на освітній платформі Тартуського університету. Після успішного завершення учасники отримають сертифікат.  

Зареєструватись до 9 березня можна за посиланням

Світовий Конґрес Українців
Світовий Конґрес Українців
Створений у 1967 році Світовий Конгрес Українців є глобальним голосом українського народу в усьому світі. Як міжнародна громадська організація ми представляємо інтереси понад 20 мільйонів українців у діаспорі, об’єднуємо українські громади та організації у понад 60 країнах світу та працюємо на підтримку демократичної, квітучої, європейської України. СКУ визнано Економічною та Соціальною Радою ООН неурядовою організацією зі спеціальним консультативним статусом. Вона має статус міжнародної неурядової організації при Раді Європи.
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