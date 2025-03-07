В Україні спостерігається тенденція до збільшення числа жінок на керівних посадах у новостворених компаніях, особливо в регіонах, близьких до зони бойових дій.
Також фіксується розширення секторів, де жінки активно проявляють себе як лідери, свідчать дані Опендатабот.
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Жінки в бізнесі України: третина компаній під керівництвом жінок
В Україні зросла кількість жінок-директорів в IT-компаніях, сільськогосподарських підприємствах і будівельних фірмах.
На сьогоднішній день, приблизно третина українських підприємств керується жінками.
В IT-секторі, де історично домінували чоловіки, все частіше жінок призначають на керівні посади в нових компаніях: за останній рік кількість таких компаній зросла на 69%.
Крім того, на 25% збільшилася кількість жінок, які очолюють сільськогосподарські підприємства, і на 17% — будівельні компанії.
В Україні близько 449 тисяч підприємств наразі очолюються жінками, що становить майже третину від загальної кількості.
Жінки-лідери: хто очолює найбільші компанії України під час війни
З початку повномасштабної війни спостерігається стабільне збільшення частки жінок на керівних посадах.
Жінки-директори переважають у таких сферах, як:
- освіта — 70% жінок на чолі компаній,
- державне управління й оборона, обов’язкове соціальне страхування — 58%;
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг — 58%;
- туризм — 57%.
Найбільше у прифронтових областях: у 37% компаній на Донеччині, 35% бізнесів на Херсонщині та 34% — на Луганщині. Також суттєво побільшало директорок на Полтавщині – +24%, Хмельниччині — +18%, та +11% на Київщині.
Топ-10 найбільших українських компаній, якими керують жінки:
- “ОККО-Експрес” – 74,8 млрд грн – торгівля паливом;
- Компанія “ОККО-Бізнес” – 27,3 млрд грн – торгівля паливом;
- “АВ Метал Груп” – 21,9 млрд грн – торгівля металами та рудами;
- Компанія “Європлюс” – 14,2 млрд грн – роздрібна торгівля;
- “Ашан” – 10,1 млрд грн – роздрібна торгівля;
- “Трейд Енерджі Солюшн” – 9,6 млрд грн – торгівля паливом;
- “Експансія” – 5,5 млрд грн – роздрібна торгівля;
- “Анвітрейд” – 4,1 млрд грн – торгівля паливом;
- Українська нафтотрейдінгова компанія – 3,4 млрд грн – торгівля паливом;
- “КЛУБ ЧІПСІВ” – 3 млрд грн – перероблення та консервування картоплі.