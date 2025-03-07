10-11 березня у Вільнюсі відбудеться зустріч голів парламентів України, країн Балтії, Польщі, Фінляндії та Ісландії.
Зустріч країн Балтії та ЄС з Україною відбудеться у Вільнюсі
Про це під час пресконференції в польському парламенті повідомив маршалок Сейму Польщі Шимон Головня, передає кореспондент Укрінформу.
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«У понеділок та вівторок я знову зустрінуся у Вільнюсі з моїми колегами з Литви, Латвії, Естонії, Фінляндії, України, а також до нас приєднається представник Ісландії», — сказав Головня.
Він підкреслив важливість постійного обміну інформацією між президентами, урядами та парламентами для обговорення «найважливіших викликів».
Також Головня відзначив, що важливою є промова голови польського уряду в Сеймі про міжнародну ситуацію та безпеку Польщі після саміту Євроради та зустрічі лідерів кількох країн у Лондоні.
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Як повідомляв Укрінформ, торік голови парламентів Польщі, України, Литви, Латвії та Естонії домовилися проводити зустрічі двічі на рік, запросити Фінляндію до цього формату і ще активніше допомагати Україні.